«دبي العالمية»: آسيا تتصدر قائمة الشركات المُستقطَبة في 2025

كشفت غرفة دبي العالمية، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، أن 46.9% من الشركات متعددة الجنسيات التي استقطبتها الغرفة إلى الإمارة، خلال عام 2025، جاءت من آسيا، ما يعكس المكانة الاستراتيجية المتنامية للإمارة مركزاً عالمياً رائداً للأعمال والاستثمار.

وجاءت منطقة الشرق الأوسط ودول رابطة الدول المستقلة في المرتبة الثانية، حيث استحوذت على 20.3% من إجمالي الشركات متعددة الجنسيات التي استقطبتها الغرفة إلى دبي، تلتها أوروبا بحصة بلغت 15.6%، ثم الأميركتان بنسبة 12.5%، فيما سجلت إفريقيا حصة قدرها 4.7%، وفي ما يتعلق بالشركات الصغيرة والمتوسطة التي استقطبتها الغرفة، أفادت الغرفة في بيان أمس، بأن آسيا حافظت كذلك على المركز الأول مستحوذة على 49.8% من إجمالي الشركات التي نجحت غرفة دبي العالمية في استقطابها خلال العام.

وجاءت منطقة الشرق الأوسط ودول رابطة الدول المستقلة في المرتبة الثانية بنسبة 19.7%، تلتها إفريقيا بحصة بلغت 12.6%، ثم أوروبا بنسبة 10.4%، فيما سجلت الأميركتان حصة قدرها 7.4% من إجمالي الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وكانت غرفة دبي العالمية نجحت في استقطاب 64 شركة متعددة الجنسيات و309 شركات صغيرة ومتوسطة خلال عام 2025.

وتُجسّد هذه الأرقام التزام غرفة دبي العالمية بتعزيز جاذبية دبي وجهة أعمال عالمية رائدة، كما تُبرز استمرار نجاح الغرفة في استقطاب طيف متنوّع من الشركات الدولية، وترسيخ مكانة الإمارة كمركز مفضل لنمو الأعمال وتوسعها عالمياً.