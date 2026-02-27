دبي تضيف 2000 غرفة فاخرة من فئة «5 نجوم» خلال 2025

شهدت السوق الفندقية في دبي إضافة نحو 2000 غرفة فاخرة من فئة «خمس نجوم»، خلال العام الماضي، وذلك وفقاً لبيانات صادرة عن دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منها.

ووفقاً لتلك البيانات، فقد ارتفع عدد الغرف الفندقية من فئة خمس نجوم من نحو 54 ألف غرفة، في نهاية عام 2024، إلى نحو 56 ألف غرفة في نهاية ديسمبر 2025، فيما ارتفعت حصة الغرف الفندقية من هذه الفئة من 35% إلى 37% من إجمالي حجم السوق الفندقية التي بلغت طاقتها 154 ألف غرفة بنهاية عام 2025.

واستناداً إلى هذه البيانات، فقد استطاعت السوق الفندقية الفاخرة، المصنفة ضمن فئة «خمس نجوم»، تحقيق معدلات إشغال بلغت 79%، خلال الفترة بين يناير وديسمبر 2025، مقابل نسبة إشغال بلغت 76% في العام السابق، في وقت استحوذت الغرف الفندقية الفاخرة على الأغلبية العظمى من الغرف الجديدة التي دخلت السوق خلال عام 2025.

وقالت دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي إن الإمارة عزّزت جاذبيتها في عام 2025 بفضل مجموعة من الافتتاحات الجديدة للمنشآت الفندقية والمبادرات الاستراتيجية، حيث سجّل قطاعا الفنادق والضيافة في الإمارة نتائج قياسية خلال العام الماضي، ما يضع دبي في موقع متقدم مقارنةً بمدن عالمية رائدة مثل: بانكوك، ونيويورك، وباريس، وسنغافورة، وقريبة من لندن من حيث حجم السعة الفندقية الإجمالية.

وقالت الدائرة في تقريرها عن الأداء السنوي لقطاع السياحة: «شهدت الإمارة افتتاح مجموعة من المشاريع الجديدة لمختلف الفئات والمواقع، منها: (سيل دبي مارينا)، إضافة إلى (جميرا مرسى العرب)، و(ماندارين أورينتال داون تاون دبي)، و(شيفال ميزون - مدينة إكسبو)، و(فيدا دبي مول)».

يُشار إلى أن دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي أطلقت مبادرة تضمنت محفزات استثمارية جديدة لتشجيع الاستثمار في المُنشآت الفُندقيّة الجديدة في مناطق النمو المرتفع في دبي لمواكبة التزايد المستمر في أعداد الزوّار الدوليين، وتنصّ المبادرة على إعادة 100% من رسم بلدية دبي على مبيعات الغُرف و«درهم السِّياحة» للمُنشآت الفندقيّة، وذلك لمدة مدة عامين من تاريخ افتتاحها والبدء باستقبال النزلاء.

وبحسب الدائرة، تهدف المبادرة إلى تلبية الطلب المتزايد على المنشآت الفندقية في مناطق تشهد نمواً كبيراً تشمل كلاً من: «دبي الجنوب»، و«نخلة جبل علي»، و«دبي باركس»، و«جُزر دبي»، وذلك في ظل استمرار تنفيذ مشاريع نوعية تهدف إلى تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33.

واستقبلت دبي 19.5 مليون سائح دولي خلال عام 2025، كما اختتمت العام الماضي باستقبال أكثر من مليوني زائر دولي في شهر واحد للمرة الأولى، وذلك في ديسمبر 2025، مسجلة نمواً بنسبة 6% على أساس سنوي.