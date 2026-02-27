«فلاي دبي» تسجل 2.2 مليار درهم أرباحاً قبل الضريبة في 2025

أعلنت شركة «فلاي دبي» تحقيق أداء مالي قوي آخر في سنتها المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، حيث سجّلت أرباحاً قبل الضريبة بلغت 2.2 مليار درهم (591 مليون دولار)، بينما بلغ إجمالي الإيرادات 13.6 مليار درهم (3.7 مليارات دولار) بنمو 6% مقارنةً بـ12.8 مليار درهم (3.5 مليارات دولار) في عام 2024.

وأفادت «فلاي دبي»، في بيان لها، بأن صافي أرباح الناقلة «بعد الضريبة» بلغ 1.9 مليار درهم (531 مليون دولار)، مدفوعاً بالتوسّع الاستراتيجي لشبكة الوجهات، والاستثمار في الابتكار، وتحسين تجربة المتعاملين، والتزامها بخدمة الأسواق غير المخدومة برحلات الطيران.

حجر أساس

وقال سموّ الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الرئيس الأعلى لـ«فلاي دبي»: «يظل قطاع الطيران حجر الأساس في استراتيجية نمو دبي تحت قيادة صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ورؤيته الاقتصادية والتنموية التي انعكست على إنجازات (فلاي دبي) بشكل إيجابي».

وأضاف سموّه: «تُعدّ أرباحنا القوية، للعام الخامس على التوالي، دليلاً واضحاً على استراتيجية (فلاي دبي) المنضبطة، ومرونتها التشغيلية، وقدرتها على التكيّف مع متطلبات عملائنا وتغيّرات السوق».

وتابع سموّه: «خلال هذه الفترة، نجحت الشركة في الاستفادة من مكانة دبي كمركز عالمي للطيران، ما مكّنها من تلبية الطلب القوي والمستدام على خدماتها، وفي الوقت نفسه حافظت (فلاي دبي) على التزامها بالكفاءة التشغيلية، ما يضمن استمرارها في الاستثمار بأسطولها وتقنياتها وبنيتها التحتية وتطوير كوادرها، لدعم نموها الطموح في المستقبل».

وأضاف سموّه: «فخورون بدور (فلاي دبي) المحوري في دعم جهود سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، في قيادة تنفيذ وتقدّم أجندة دبي الاقتصادية (D33)، لترسيخ مكانة دبي كمركز عالمي رائد للطيران، ومن خلال ربط الإمارة بأكثر من 100 سوق جديدة، أسهمت (فلاي دبي) في استقطاب المزيد من الزوار، وتعزيز مكانتها كبوابة للتجارة والسياحة والفرص».

أداء قوي

إلى ذلك، قال الرئيس التنفيذي لشركة «فلاي دبي»، غيث الغيث: «يعكس أداؤنا المالي القوي في العام الماضي 2025، مرونة نموذج أعمالنا في (فلاي دبي) وكفاءة كوادرنا، فقد نجحنا طوال العام في تجاوز التحديات الجيوسياسية المستمرة، وقيود سلاسل التوريد، وارتفاع تكاليف الصيانة، مع الحفاظ على الكفاءة التشغيلية والزخم التجاري».

وأضاف: «نركز على النمو الاستراتيجي المنضبط، وتوسيع شبكتنا، وتعزيز مكانة دبي كمركز عالمي رائد في قطاع الطيران. واليوم نربط 140 مطاراً بدبي، ما يُعزّز من حركة التجارة والسياحة والتبادل الثقافي، ويسهم بشكل فاعل في النمو الاقتصادي للمدينة».

وتابع الغيث: «استثمرنا بشكل كبير في التكنولوجيا والابتكار وتطوير قدراتنا الداخلية، مع الارتقاء بتجربة عملائنا. ومن خلال هذه الاستثمارات، سنضمن استمرار تركيزنا على العملاء ونهجنا القائم على العنصر البشري».

توقعات 2026

وفي نظرة على عام 2026، قال الغيث: «مع تطلعنا إلى عام 2026، لايزال الطلب على السفر قوياً رغم التحديات المستمرة. تتمتع أعمالنا بأسس متينة، ونحن في وضع جيد لتلبية هذا الإقبال المتزايد على السفر سواء للترفيه أو الأعمال عبر شبكتنا»، وأضاف: «ينصبّ تركيزنا بالكامل على ترسيخ أسس النمو المستقبلي، كما نولي الأولوية للاستثمار في التقنيات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، ونعزّز عملياتنا من خلال زيادة الرقمنة، ونواصل تطوير كوادرنا».

وتابع: «نتطلع إلى افتتاح مركز صيانة الطائرات الجديد في دبي الجنوب، الذي من المقرر إنجازه في الربع الأخير من عام 2026، وسيضمن هذا المرفق، الذي تبلغ كُلفته ملايين الدولارات، مستوى أعلى من التحكم، وسرعة أكبر في عمليات الصيانة لأسطول الشركة المتنامي، كما نتوقع استلام 12 طائرة في العام الجاري 2026، بناء على جدول التسليم للشركة المصنعة، سبع منها ستكون من طراز (بوينغ 737 ماكس 9)، وخمس منها ستكون من طراز (بوينغ 737 ماكس 8)»، وقال: «سنضيف أيضاً رحلات على خطوط مختارة، وسنواصل تقييم فرص نمو جديدة، بما في ذلك إطلاق رحلات بانكوك في وقت لاحق من العام الجاري، والتي ستُشكّل بوابة مهمة إلى جنوب شرق آسيا».

أرباح تشغيلية

وأكّدت «فلاي دبي» أنها حافظت على أرباح تشغيلية قوية قبل اقتطاع الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين، بلغت أربعة مليارات درهم (1.1 مليار دولار) في عام 2025، فيما شكّلت تكاليف الوقود 25% من إجمالي تكاليف التشغيل، وبلغ إغلاق قيمة النقد والرصيد المصرفي للشركة (بما في ذلك مخصصات تسليم الطائرات PDP) في نهاية الفترة 5.6 مليارات درهم (1.5 مليار دولار)، كما حافظت الناقلة على تحسين الكفاءة التشغيلية كأولوية استراتيجية، مع تحسّن أداء الالتزام بمواعيد الإقلاع عبر الشبكة.

المسافرون والوجهات

وحققت الشركة رقماً قياسياً في أعداد المسافرين بلغ 15.7 مليون مسافر في عام 2025، فيما كان الطلب على درجة الأعمال قوياً بشكل خاص، إذ ارتفع بنسبة 19% مقارنةً بعام 2024، وأسهمت زيادة أعداد الرحلات وتوسيع الشبكة في الأسواق الرئيسة في دعم نمو أعداد المسافرين، حيث سجّلت منطقة الشرق الأوسط نمواً بنسبة 17%، تلتها إفريقيا بنسبة 12%، ثم أوروبا بنسبة 12%.

وخلال العام الماضي، سيّرت الناقلة 126 ألفاً و604 رحلات، مسجلةً ثاني أعلى عدد من الرحلات المشغّلة في الدولة، كما سجّلت أكثر من 400 رحلة مغادرة في يوم واحد خلال فترات ذروة السفر في ديسمبر 2025، وأطلقت «فلاي دبي» تسع وجهات جديدة، ليصل إجمالي وجهاتها إلى 140 وجهة في 58 دولة.

أسطول «فلاي دبي»

كشفت «فلاي دبي» عن تسلمها 12 طائرة من طراز «بوينغ 737 ماكس 8»، ليرتفع بذلك عدد طائراتها إلى 97 طائرة بمتوسط عمر 5.5 سنوات، كما أخرجت الشركة ثلاث طائرات من طراز «بوينغ 800-737» من الجيل الجديد من الخدمة، وأعادتها إلى شركات التأجير.

وقامت الشركة أيضاً بإكمال برنامج تحديث شامل لمقصوراتها، عبر تحديث ثماني طائرات من طراز «بوينغ 800-737» من الجيل الجديد، ليصل إجمالي عدد الطائرات المُحدّثة في الأسطول إلى 25 طائرة.

وتوجت الناقلة عامها بحضور قوي في معرض دبي للطيران، حيث تم الإعلان عن طلبات شراء طائرات جديدة، تشمل 150 طائرة من طراز «إيرباص A321neo»، و75 طائرة من طراز «بوينغ 737 ماكس».

«طيران الإمارات» و«فلاي دبي»

أتاحت الشراكة الاستراتيجية بين «طيران الإمارات» و«فلاي دبي» لأكثر من 2.5 مليون مسافر رحلات ربط سلسة، من خلال شبكة مشتركة تضم 243 وجهة في 103 دول، عبر مركز دبي العالمي للطيران في عام 2025.

وخلال عام 2025، وقّعت الشركة 11 اتفاقية جديدة للربط بين شركات الطيران، موسعةً بذلك محفظتها لتشمل أكثر من 42 شريكاً، وموفرةً لعملائها إمكانية الوصول إلى ما يزيد على 300 وجهة عبر شبكات «فلاي دبي» وشركائها، إضافة إلى ثلاث اتفاقات «مشاركة بالرمز» مع «طيران الإمارات»، و«طيران كندا»، والخطوط الجوية المتحدة.

6763 موظفاً

نمت أعداد موظفي «فلاي دبي» 11%، ليصل الإجمالي إلى 6763 موظفاً، كما عزّزت «فلاي دبي» قدراتها الداخلية، بإطلاق «برنامج تدريب الطيارين للمبتدئين» و«برنامج التدريب المهني في صيانة وهندسة الطائرات».