جهاز لتنقية الماء وإنتاج الثلج

أعلنت شركة «سامسونغ» عن إطلاق جهاز جديد لتنقية الماء، يمكنه أيضاً إنتاج الماء الساخن والثلج.

وأوضحت الشركة الكورية الجنوبية أن جهاز «Bespoke AI Ice & Water Purifier» الجديد، الذي يتم توصيله بشبكة المياه والصرف الصحي، يقدم ثلاث وظائف رئيسة، الأولى تنقية الماء باستخدام مزيج من الفلتر والأشعة فوق البنفسجية لإزالة 82 ملوثاً، بما في ذلك الجزيئات البلاستيكية الدقيقة والمعادن الثقيلة والبكتيريا، في حين تتمثل الوظيفة الثانية في إمكانية تبريد الماء حتى خمس درجات مئوية، وتسخينه حتى 90 درجة مئوية حداً أقصى، ليُغني بذلك عن استخدام الغلاية الكهربائية، والوظيفة الثالثة قدرة الجهاز على إنتاج ما يصل إلى ثمانية كيلوغرامات من الثلج يومياً، بسعة خزان تبلغ 800 غرام، أي ما يُعادل 100 مكعب ثلج تقريباً.

ويتم تشغيل الجهاز عبر شاشة لمسية قياس 4.3 بوصات أو من خلال تطبيق «سامسونغ SmartThings».