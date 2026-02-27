«العربية للطيران» تطلق رحلات يومية إلى روما

أعلنت شركة «العربية للطيران» عن إطلاق رحلات يومية مباشرة بين مطار الشارقة الدولي ومطار فيوميتشينو في العاصمة الإيطالية روما، ابتداءً من الأول من يوليو 2026، وذكرت الشركة أن إضافة روما إلى شبكة وجهاتها خطوة جديدة ضمن استراتيجية الناقلة لتوسيع عملياتها في أوروبا، وتعزيز حضورها في إيطاليا، مشيرة إلى أنه سيتم تسيير الرحلات الجديدة على متن طائرات «إيرباص A320neo». وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة «العربية للطيران»، عادل العلي: «تعكس هذه الخطوة التزام المجموعة بتوفير رحلات جوية مباشرة إلى أبرز الوجهات العالمية، مع التركيز على تقديم خيارات سفر موثوقة وقيمة مضافة للمتعاملين».