«باور بانك» جديد لهواتف «آيفون»

كشفت شركة «تويلف ساوث» الأميركية عن إطلاق «باور بانك» جديد يدعم كلاً من تقنية «Qi2» ومعيار «MagSafe»، مشيرة إلى أنه بفضل وظيفة الشحن المتزامن، فإنه يمكن شحن هاتف «آيفون» و«الباور بانك» في الوقت نفسه.

وذكرت الشركة أن «الباور بانك PowerCapsule» الجديد يتوافر بسعة تبلغ 5000 أو 10 آلاف مللي أمبير ساعة، باللون الأسود «Slate» أو الرملي «Dune»، وتكفي سعة «الباور بانك» حسب الموديل شحن هاتف «آيفون» حديث مرة أو مرتين.

ويلتصق «الباور بانك» على الجانب الخلفي للهواتف الذكية المتوافقة مع تقنية Qi2، مثل هواتف «أبل»، بدءاً من إصدار «آيفون 12»، ويتم شحن بطارية هواتف «آيفون» بقدرة تصل إلى 15 واط، كما يتوافر منفذ 15 واط، الذي يوفر طاقة تصل إلى 20 واط لإصدار 5000 مللي أمبير ساعة وحتى 30 واط لإصدار 10000 مللي أمبير ساعة.

ويمتاز «الباور بانك» الجديد بملمس مريح بفضل الطبقة الداخلية الناعمة في الخلف.