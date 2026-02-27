«دبي لصناعات الطيران» تستحوذ على «ماكواري إيرفاينانس»

أعلنت شركة دبي لصناعات الطيران المحدودة توقيع اتفاقية نهائية، تستحوذ بموجبها على حصة 100% من «ماكواري إيرفاينانس ليمتد»، بقيمة إجمالية تقارب سبعة مليارات دولار (25.7 مليار درهم).

وبحسب بيان، أمس، فقد وافق مجلس إدارة «دبي لصناعات الطيران» على هذه الصفقة التي تخضع لشروط الإتمام المعتادة، بما في ذلك الحصول على الموافقات التنظيمية اللازمة، ومن المتوقع إتمامها خلال النصف الثاني من عام 2026.

وذكرت «دبي لصناعات الطيران» أنه عند اكتمال الاستحواذ، ستضم الشركة أسطولاً مبدئياً يبلغ 1029 طائرة «مملوكة» و«مدارة» و«قيد الالتزام»، وستقدم خدماتها إلى 191 عميلاً في 79 دولة. وستُمثّل الطائرات ذات البدن الضيق نحو 70% من الأسطول المشترك.

وبحسب الشركة، فإن من المتوقع عند إتمام الصفقة أن تنضم 37 شركة طيران جديدة إلى محفظة عملاء «دبي لصناعات الطيران»، بما يُوسّع حضورها ليشمل سبع دول جديدة.

وسيتم تمويل الصفقة وفق نهج مالي منضبط من خلال مزيج من الدين وحقوق الملكية، بما يحافظ على التصنيفات الائتمانية الحالية لـ«دبي لصناعات الطيران»، ويدعم مسار ترقيتها، وذلك في ظل النمو القوي الذي شهدته أعمال الشركة خلال الشهور الـ18 الماضية.

وقال العضو المنتدب لشركة دبي لصناعات الطيران، خليفة الدبوس: «تُمثّل هذه الصفقة محطة استراتيجية مهمة لتعزيز مكانة (دبي لصناعات الطيران) ضمن نخبة شركات تأجير الطائرات عالمياً، كما تؤكد استمرار نهجنا المالي المنضبط في الاستحواذ على منصات وأساطيل ذات جودة عالية تضيف قيمة نوعية إلى أعمالنا، وتُعزّز حضورنا التنافسي، وتحقق عوائد مستدامة ومجزية لمساهمينا».

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة دبي لصناعات الطيران، فيروز تارابور: «يُشكّل ضم أسطول وكفاءات (ماكواري إيرفاينانس) خطوة استراتيجية نوعية تُعزّز نطاق عمليات (دبي لصناعات الطيران) وتوسع حضورها العالمي، وتُرسّخ مكانتها كشركة تأجير طائرات أكبر حجماً وأكثر تنوعاً ومتانة من حيث القاعدة الرأسمالية».

وأضاف: «يُعزّز هذا التوسّع، إلى جانب تعزيز سجل الطلبيات، قدرتنا على خدمة شريحة أوسع من العملاء عبر حلول تنافسية مدعومة بكفاءة تشغيلية ومالية أعلى، كما أن منصتنا التشغيلية ذات القدرات المؤسسية المتقدمة مهيأة لاستيعاب هذه الصفقة بكفاءة عالية».

وبحسب البيان، فإن شركتَي «ألن أوفري شيرمان ستيرلينغ» و«كيه بي إم جي» قدمتا المشورة لـ«دبي لصناعات الطيران» في ما يتعلق بهذه الصفقة.