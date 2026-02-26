«إي آند» و«دو» تسددان 9.38 مليار درهم «حق الامتياز الاتحادي» خلال 2025

أظهرت البيانات المالية لشركتي «إي آند الإمارات» و«الإمارات للاتصالات المتكاملة» «دو» دفعهما مبلغ 9.380.418 مليار درهم، عن حق الامتياز الاتحادي لعام 2025 (مستحق السداد خلال عام 2026).

وبحسب البيانات المالية لشركة اتصالات قامت بدفع 7.423.816 مليار درهم عن حق الامتياز الاتحادي، فيما دفعت دو 1.956.602 مليار درهم عن الحق نفسه.

وتنص لائحة الإرشادات المتعلقة بتطبيق رسم حق الامتياز الاتحادي لقطاع الاتصالات خلال الفترة من يناير 2024، حتى ديسمبر 2026، أن يطبق رسم حق الامتياز الاتحادي بنسبة 38% على مجموع الأرباح السنوية المنظمة وغير المنظمة للشركتين، التي تم تحقيقها في دولة الإمارات.

ويُستثنى من احتساب رسم حق الامتياز الاتحادي، الأرباح الناتجة عن العمليات الدولية الخاضعة لسيطرة الشركة، وكذلك الأرباح الناتجة عن العمليات الدولية غير الخاضعة لسيطرة الشركات الزميلة والمشروع المشترك، كما يستثنى أيضا، توزيعات أرباح الأسهم أو الأرباح الأخرى الناتجة عن الاستثمارات الدولية التي تخضع بالفعل لضريبة الشركات المحلية أو ضريبة مماثلة بنسبة 9% أو أكثر، وكذلك الربح العائد إلى أصحاب حقوق الأقلية في الشركات الخاضعة لسيطرة الشركتين في دولة الإمارات.

وبحسب اللائحة يشترط ألا يقل المبلغ السنوي الإجمالي لرسم حق الامتياز وضريبة الشركات لشركة "أي آند" عن 5.7 مليار درهم سنويا، بينما يجب ألا يقل المبلغ الإجمالي لرسوم حق الامتياز وضريبة الشركات المستحقة على شركة "دو" عن 1.8 مليار درهم سنويا، على أن يتم دفع رسوم حق الامتياز وضريبة الشركات في غضون خمسة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية.