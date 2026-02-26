أحمد بن سعيد: قطاع الطيران يظل حجر الأساس في استراتيجية نمو دبي

قال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الرئيس الأعلى لفلاي دبي، إن قطاع الطيران يظل حجر الأساس في إستراتيجية نمو دبي تحت قيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، ورؤيته الاقتصادية والتنموية التي انعكست على إنجازات فلاي دبي بشكل إيجابي.

وأكد سموه أن الأرباح القوية للعام الخامس على التوالي، تعدّ دليلاً واضحاً على إستراتيجية فلاي دبي المنضبطة ومرونتها التشغيلية وقدرتها على التكيف مع متطلبات عملائها وتغيرات السوق.

وقال إنه خلال هذه الفترة، نجحت الشركة في الاستفادة من مكانة دبي مركزا عالميا للطيران، ما مكّنها من تلبية الطلب القوي والمستدام على خدماتها، وفي الوقت نفسه، حافظت فلاي دبي على التزامها بالكفاءة التشغيلية، ما يضمن استمرارها في الاستثمار في أسطولها وتقنياتها وبنيتها التحتية وتطوير كوادرها لدعم نموها الطموح في المستقبل.

وأعرب سموه عن الفخر بدور فلاي دبي المحوري في دعم جهود سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، في قيادة تنفيذ وتقدّم أجندة دبي الاقتصادية "D33" لترسيخ مكانة دبي مركزا عالميا رائدا للطيران، ومن خلال ربط الإمارة بأكثر من 100 سوق جديدة، أسهمت فلاي دبي في استقطاب المزيد من الزوار وتعزيز مكانتها بوابة للتجارة والسياحة والفرص.

وحافظت فلاي دبي على أرباح تشغيلية قوية قبل اقتطاع الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين بلغت 4 مليارات درهم خلال عام 2025، وشكّلت تكاليف الوقود 25% من إجمالي تكاليف التشغيل، بينما بلغ إغلاق قيمة النقد والرصيد المصرفي للشركة بما في ذلك مخصصات تسليم الطائرات في نهاية الفترة 5.6 مليار درهم، كما حافظت الناقلة على تحسين الكفاءة التشغيلية كأولوية إستراتيجية، مع تحسّن أداء الالتزام بمواعيد الإقلاع عبر الشبكة بنسبة 6% مقارنةً بالعام 2024.

وحققت الشركة رقماً قياسياً في أعداد المسافرين بلغ 15.7 مليون مسافر خلال العام 2025، مدفوعةً بالطلب المتواصل على رحلات العمل والترفيه عبر شبكتها، وكان الطلب على درجة الأعمال قوياً بشكل خاص، حيث ارتفع بنسبة 19% مقارنةً بعام 2024.

وساهمت زيادة أعداد الرحلات وتوسيع الشبكة في الأسواق الرئيسية في دعم نمو أعداد المسافرين، حيث سجّلت منطقة الشرق الأوسط نمواً بنسبة 17% تليها إفريقيا بنسبة 12% ثم أوروبا بنسبة 12%.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة فلاي دبي غيث الغيث إن أداء الشركة المالي القوي خلال العام الماضي يعكس مرونة نموذج أعمال فلاي دبي وكفاءة كوادرها، فقد نجحت طوال العام في تجاوز التحديات الجيوسياسية المستمرة، وقيود سلاسل التوريد، وارتفاع تكاليف الصيانة، مع الحفاظ على الكفاءة التشغيلية والزخم التجاري.

وأضاف أن الشركة تركز على النمو الإستراتيجي المنضبط، وتوسيع شبكتها، وتعزيز مكانة دبي مركزا عالميا رائدا في قطاع الطيران، لافتا إلى أن الشركة تربط اليوم 140 مطاراً بدبي، مما يعزز من حركة التجارة والسياحة والتبادل الثقافي، ويسهم بشكل فاعل في النمو الاقتصادي للمدينة، إضافةً إلى ذلك، استثمارها بشكل كبير في التكنولوجيا والابتكار وتطوير قدراتها الداخلية.

وسيّرت الناقلة خلال العام الماضي 126,604 رحلات، مسجلةً ثاني أعلى عدد من الرحلات المشغّلة في الدولة، كما سجلت أكثر من 400 رحلة مغادرة في يوم واحد خلال فترات ذروة السفر في ديسمبر 2025.

وواصلت فلاي دبي توسيع شبكة خطوطها الإستراتيجية، حيث أطلقت تسع وجهات جديدة، ليصل إجمالي وجهاتها إلى 140 وجهة في 58 دولة.

وارتفعت السعة الإجمالية المقاسة بعدد المقاعد المتاحة لكل كيلومتر للشبكة، بنسبة 6%، بينما ارتفعت إيرادات نقل الركاب بالكيلومترات بنسبة 6% مع ارتفاع عائد الركاب بنسبة 3% مقارنة بعام 2024.

وتسلّمت فلاي دبي 12 طائرة من طراز بوينغ 737 ماكس 8، ليرتفع بذلك عدد طائراتها إلى 97 طائرة بمتوسط عمر 5.5 سنة، فيما أخرجت الشركة ثلاث طائرات من طراز بوينغ 800-737 من الجيل الجديد من الخدمة، وأعادتها إلى شركات التأجير.

وأكملت الشركة أيضاً برنامج تحديث شامل لمقصوراتها، حيث قامت بتحديث ثماني طائرات من طراز بوينغ 800-737 من الجيل الجديد، ليصل إجمالي عدد الطائرات المُحدّثة في الأسطول إلى 25 طائرة.

وتوجت الناقلة عامها بحضور قوي في معرض دبي للطيران، حيث تم الإعلان عن طلبات شراء طائرات جديدة، تشمل 150 طائرة من طراز إيرباص "A321neo" و 75 طائرة من طراز بوينغ "737 ماكس".

ووقّعت فلاي دبي اتفاقيةً لتوفير خدمة اتصال مجانية وعالية السرعة عبر شبكة ستارلينك على متن طائراتها ابتداءً من العام 2026.

وأتاحت الشراكة الإستراتيجية بين طيران الإمارات وفلاي دبي لأكثر من 2.5 مليون مسافر رحلات ربط سلسلة عبر شبكة مشتركة تضم 243 وجهة في 103 دول عبر مركز دبي العالمي للطيران في عام 2025.

وخلال العام، وقّعت الشركة 11 اتفاقية جديدة للربط بين شركات الطيران، موسعةً بذلك محفظتها لتشمل أكثر من 42 شريكاً، وموفرةً لعملائها إمكانية الوصول إلى أكثر من 300 وجهة عبر شبكات فلاي دبي وشركائها، إضافة إلى ثلاث اتفاقيات مشاركة بالرمز مع طيران كندا وطيران الإمارات والخطوط الجوية المتحدة، فيما نمت أعداد الموظفين في الشركة بنسبة 11%، ليصل إجمالي عدد العاملين إلى 6,763 موظفًا.

كما عززت فلاي دبي قدراتها الداخلية بإطلاق برنامج تدريب الطيارين للمبتدئين وبرنامج التدريب المهني في صيانة وهندسة الطائرات.

وحول الخطط والتوقعات لعام 2026، قال غيث الغيث، الرئيس التنفيذي لشركة فلاي دبي، إن الطلب على السفر لا يزال قوياً رغم التحديات المستمرة، وتتمتع أعمال الشركة بأسس متينة، لافتا إلى أن الشركة في وضع جيد لتلبية هذا الإقبال المتزايد على السفر سواء للترفيه أو الأعمال عبر شبكتها.

وتوقع استلام 12 طائرة خلال العام 2026، بناء على جدول التسليم للشركة المصنعة، سبع منها ستكون من طراز بوينغ 737 ماكس 9، مما سيزيد من سعة درجة الأعمال، وخمس منها ستكون من طراز بوينغ 737 ماكس 8، وتدعم هذه الطائرات الموفرة للوقود طموحات الشركة في النمو والتزاماتها بالاستدامة.