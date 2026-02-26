2.2 مليار درهم أرباح "فلاي دبي" قبل الضريبة في 2025

حققت فلاي دبي أداءً مالياً قوياً آخر في سنتها المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، حيث سجلت أرباحاً قبل الضريبة بلغت 2.2 مليار درهم (591 مليون دولار أمريكي).

وبلغ إجمالي الإيرادات إلى 13.6 مليار درهم (3.7 مليار دولار أمريكي) بنمو بلغ 6% مقارنةً بـ 12.8 مليار درهم (3.5 مليار دولار أمريكي) في عام 2024.

وبلغ صافي أرباح الناقلة بعد الضريبة 1.9 مليار درهم (531 مليون دولار أمريكي) مدفوعاً بالتوسع الاستراتيجي لشبكة الوجهات، والإستثمار المتواصل في الابتكار، وتحسين تجربة العملاء وإلتزامها الراسخ بخدمة الأسواق غير المخدومة برحلات الطيران.