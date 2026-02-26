«المركزي» يطوّر أول منظومة سيادية للخدمات السحابية المالية في العالم

أعلن مصرف الإمارات المركزي عن توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية مع شركة «Core42»، المتخصصة في حلول تمكين الذكاء الاصطناعي والتابعة لمجموعة «G42» الإماراتية، وذلك لتطويرأول منظومة سيادية للخدمات السحابية المالية على مستوى العالم.

ويأتي إطلاق المنظومة السيادية للخدمات السحابية المالية، المبنية على أحدث التقنيات في مجال التكنولوجيا المالية، ضمن برنامج التحول البنية التحتية المالية التابعة للمصرف المركزي، والهادف إلى تعزيز مكانة دولة الإمارات مركزاً عالمياً رائداً للخدمات المالية الآمنة والمبتكرة.

وفقاً لـ«المركزي»، ترتكز المنظومة الجديدة على بنية تحتية مركزية عالية الأمان ومعزولة تماماً، بما يضمن سيادة كاملة للبيانات، ويعزز المرونة التشغيلية لمؤسسات القطاع المالي، كما توفر المنظومة حماية استباقية ضد التهديدات السيبرانية المتنامية، الأمر الذي يكفل استمرارية الخدمات المالية الحيوية دون انقطاع.

وستسهم هذه المنظومة، المدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي والتحليلات المتقدمة، في إحداث نقلة نوعية في مستويات الكفاءة التشغيلية للقطاع المالي، فمن خلال حلول الأتمتة الذكية وقدرات التحليل الفوري للبيانات، ستتمكن المؤسسات المالية من استخلاص رؤى أعمق واتخاذ قرارات أكثر دقة، ما ينعكس إيجاباً على تجربة المتعامل، كما ستوفر المنظومة بيئة متكاملة لإدارة خدمات متعددة السُّحُب ضمن إطار عمل موحّد، بما يتيح للمؤسسات إدارة جميع خدماتها بسلاسة وكفاءة عالية.

وشهد مراسم توقيع الاتفاقية محافظ مصرف الإمارات المركزي، خالد محمد بالعمى، فيما وقعها كل من مساعد محافظ المصرف المركزي لقطاع العمليات المصرفية والخدمات المساندة، سيف حميد الظاهري، والرئيس التنفيذي بالانابة لشركة «Core42»، طلال القيسي.

وأكد الظاهري أن «المنظومة السيادية للخدمات السحابية المالية الوطنية تمثل خطوة استراتيجية محورية في تعزيز متانة القطاع المالي في دولة الإمارات وترسيخ ريادته التكنولوجية».

وقال إن «المنظومة توفر بنية تحتية آمنة وقابلة للتطوير ومهيّأة لمواكبة متطلبات المستقبل، بما يعزز حماية البيانات ويسرّع وتيرة الابتكار، وتتيح للمصرف المركزي والمؤسسات المالية المرخصة تقديم جيل جديد من الخدمات الرقمية بثقة عالية».

وأضاف: «بفضل التكامل بين تقنيات الذكاء الاصطناعي والتحليلات المتقدمة، تمنح المنظومة قدرة أكبر على تسخير الأتمتة الذكية والاستفادة من الرؤى المعتمدة على البيانات، بما يرسخ تنافسية دولة الإمارات عالمياً ويدعم مسيرة النمو الاقتصادي المستدام».

من جانبة، أكد الرئيس التنفيذي بالإنابة لشركة «Core42»، طلال القيسي، أن القطاع المالي يستند في عمله إلى بنية تحتية رقمية موثوقة والتي يجب أن تتمتع بالسيادة الوطنية، مشيراً إلى أن المنظومة السيادية للخدمات السحابية المالية تمثّل نقلة نوعية من خلال دمج الحوكمة والإشراف اللحظي في البنية الأساسية للقطاع المالي في الدولة.

وأضاف: «يأتي تطوير هذه المنظومة نتيجة تعاون وثيق مع مصرف الإمارات المركزي، بما يعكس التزاماً مشتركاً بتأسيس بنية تحتية تضمن وضوحاً رقابياً عاماً وتعزز القدرة الوطنية على الاستجابة والتكيف، كما تُمكن المؤسسات المالية الخاضعة للرقابة من توسيع استخدام تقنيات خدمات السحابة السيادية والذكاء الاصطناعي المتقدم، مع الحفاظ الكامل على معايير السيادة الوطنية».