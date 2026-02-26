اتفاقية لتطوير منظومة المشتريات في «الموانئ والجمارك»

وقّعت مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، مذكرة تفاهم مع معهد «تشارترد» للمشتريات والتوريد (CIPS)، وذلك في خطوة استراتيجية لتعزيز قدرات المشتريات وسلاسل التوريد، والارتقاء بالمعايير المهنية داخل المؤسسة، وتهدف مذكرة التفاهم إلى إرساء إطار للتعاون بين الطرفين في مجالات تطوير القدرات، وتعزيز الاحترافية، وتبادل المعرفة، وتطبيق أفضل الممارسات العالمية في المشتريات والتوريد، بما يدعم النمو المؤسسي، ويُعزّز كفاءة الأداء.

وبموجب الاتفاقية، سيتعاون الطرفان في تنفيذ مبادرات وبرامج مشتركة، تشمل بناء القدرات، وتطوير المهارات، وتنظيم الفعاليات والمنتديات المتخصصة، إضافة إلى استكشاف مسارات تدريب وتأهيل مهني تتماشى مع المعايير الدولية المعتمدة، بما يسهم في ترسيخ ثقافة التميّز والابتكار في هذا المجال الحيوي.

وأكّد الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، ناصر النيادي، أن توقيع مذكرة التفاهم محطة مهمة في مسيرة تطوير منظومة المشتريات والتوريد داخل المؤسسة، مثمناً الشراكة مع معهد «تشارترد» للمشتريات والتوريد، كونها تعكس التزام مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة بتبني أفضل الممارسات العالمية، وتعزيز الاحترافية في مجال المشتريات والتوريد، بما يدعم كفاءة الأداء المؤسسي، ويرتقي بجودة الخدمات المقدمة.

وأضاف: «تُمثّل هذه المذكرة منصة فاعلة للتعاون البنّاء، وتوحيد المعايير المهنية، ودعم رؤيتنا في أن تكون المؤسسة مركزاً للتميّز في المشتريات والتوريد على المستويين المحلي والإقليمي».

من جانبه، قال المدير الإقليمي لمعهد «تشارترد» للشراء والتوريد في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، سام أشامبونج، إن الشراكة مع مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، تعكس طموحاً مشتركاً لإعادة تعريف مستقبل المشتريات في القطاع العام بدبي، من خلال الاستثمار في الكفاءات البشرية، وبناء القدرات، وتبنّي أفضل الممارسات العالمية.