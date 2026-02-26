«دبي الصناعية» تستقطب استثماراً جديداً في الخرسانة الجاهزة

عززت مدينة دبي الصناعية مكانتها وجهة رائدة لقطاع التصنيع ومواد البناء، وذلك باستقطابها مصنع «شركة ألس الإمارات للخرسانة الجاهزة»، الأول في دبي، في خطوة تعكس تنامي الثقة بالمنظومة الصناعية المتكاملة التي توفرها هذه الوجهة التابعة لـ«مجموعة تيكوم».

وأعلنت «ألس الإمارات للخرسانة الجاهزة»، المتخصّصة في إنتاج وتوريد الخرسانة الجاهزة عالية الجودة في دولة الإمارات والأكبر من نوعها في إمارة أبوظبي عن إبرام اتفاقية مع مدينة دبي الصناعية لإنشاء مصنعها الجديد، والأول في دبي على مساحة إجمالية تزيد عن 160 ألف قدم مربّعة، مؤكدة أن إنشاء هذا المصنع في مدينة دبي الصناعية سيسهم في توسيع نطاق عمليات الشركة على مستوى المنطقة.

وحضر حفل وضع حجر الأساس كلّ من النائب التنفيذي لرئيس مجموعة تيكوم – القطاع الصناعي بالنيابة عن مدينة دبي الصناعية، سعود أبوالشوارب، ورئيس مجلس إدارة شركة بن فاضل القابضة، سيف مبارك فاضل المزروعي، والرئيس التنفيذي لقسم مواد البناء في شركة ألس الإمارات للخرسانة الجاهزة، بيتر سيليس.

وسيضمّ المصنع الجديد مرافق إدارية وتشغيلية حديثة، إضافة إلى محطات متطوّرة لخلط الخرسانة تقوم على خفض استهلاك الطاقة، فيما من المقرّر أن تبدأ العمليات التشغيلية في المصنع خلال الربع الثالث من العام 2026، بالتزامن مع الموعد المقرّر لانتهاء أعمال التشييد والبناء. وسيملك المصنع القدرة على إنتاج الخرسانة الجاهزة بمعدّل يصل إلى 400 متر مكعّب في الساعة.

وأكّد النائب التنفيذي لرئيس مجموعة تيكوم – القطاع الصناعي، سعود أبوالشوارب، أنّ تعزيز قطاع مواد البناء يلعب دوراً بارزاً في دعم أهداف دولة الإمارات الطموحة للارتقاء بقطاعي الصناعة والبناء.

وقال: «يسرّنا أن تبادر شركة ألس الإمارات للخرسانة الجاهزة إلى توسيع نطاق عملياتها على مستوى الدولة من خلال مصنعها الجديد في مدينة دبي الصناعية، والذي سيسهم في تعزيز القدرات الوطنية لإنتاج الخرسانة الجاهزة بأعلى معايير الجودة ودعم ممارسات البناء المستدامة على مستوى المنطقة، بما يتماشى مع مستهدفات استراتيجية (مشروع 300 مليار)، ومبادرة (اصنع في الإمارات) وأجندة دبي الاقتصادية D33».

من جانبه، أشارالرئيس التنفيذي لقسم مواد البناء في شركة ألس الإمارات للخرسانة الجاهزة، بيتر سيليس، إلى أنّ وضع حجر الأساس للمصنع الأول في دبي لـ«ألس الإمارات للخرسانة الجاهزة» يمثّل انطلاق مرحلة جديدة في مسيرة نموّ الشركة وتوسيع نطاق أعمالها.

وقال: «تأتي هذه الخطوة تأكيداً على التزامنا الراسخ برسم معالم مستقبل قطاع البناء في المنطقة، حيث نسهم من خلال الاستثمار في أحدث وسائل الإنتاج التكنولوجية ومرافقنا الصناعية التي تمتاز بموقعها الاستراتيجي في تعزيز قدرتنا على توفير حلول إنتاج الخرسانة بفاعلية وبأعلى معايير الجودة وبطرقٍ موثوقة ومستدامة، بما يدعم مشاريع البناء على اختلاف أحجامها ويعزّز الابتكار ضمن قطاع البناء».

يذكر أن مدينة دبي الصناعية التي تمّ تأسيسها في عام 2004 تملك ما يلزم من مقوّمات وموارد وإمكانات للاضطلاع بدورٍ ريادي في رسم معالم مستقبل قطاعي التصنيع والخدمات اللوجستية في المنطقة. وتمتاز هذه الوجهة ببنيتها التحتية المتطوّرة ذات التصميم الذكي الذي يلبّي احتياجات ستة قطاعات اقتصادية حيوية، هي: المعادن الأساسية والآلات والمعادن الطبيعية والأغذية والمشروبات والنقل والمواد الكيميائية.

وتضمّ مدينة دبي الصناعية أكثر من 1100 عميل من أبرز الشركات العالمية والإقليمية وما يزيد عن 350 مصنعاً دخل حيّز التشغيل، كما تلعب دوراً بارزاً في سلسلة التوريد العالمية التي تسهم في تسهيل وصول شركات التصنيع إلى الأسواق العالمية والإقليمية، لما تتمتّع به من موقع استراتيجي على مقربة من ميناء جبل علي ومطار آل مكتوم الدولي ومحطة الشحن التابعة لشركة «قطارات الاتحاد».