«الاتحاد للشحن» تطلق أكاديمية للتدريب اللوجستي

أعلنت «الاتحاد للشحن»، ذراع الشحن والخدمات اللوجستية التابعة لشركة «الاتحاد للطيران»، إطلاق أكاديمية (Etihad Cargo Excellence Hub)، لتكون بذلك أول شركة طيران تؤسس أكاديمية تدريب لوجستي متخصصة في قطاع الشحن الجوي.

وأفاد بيان صادر أمس، بأن الأكاديمية الجديدة تتيح برامج تدريبية إلزامية واختيارية لممثلي «الاتحاد للشحن» والجهات المعنية حول العالم.

ويغطي المنهج الدراسي للأكاديمية معايير التشغيل الخاصة بالشركة، وإطار عمل المنتجات والخدمات، ووحدات السلامة والامتثال المتوافقة مع اللوائح الدولية.