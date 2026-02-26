بدء أعمال تطوير منشأة لتصنيع أغذية الأطفال في «كيزاد»

أعلنت مناطق خليفة الاقتصادية أبوظبي - مجموعة كيزاد، و«مجموعة بركات» المتخصصة في مجال إنتاج الأغذية الطازجة والعصائر في دولة الإمارات، عن بدء الأعمال الإنشائية في مشروع تطوير منشأة متخصصة لتصنيع أغذية الأطفال في «كيزاد»، وذلك من خلال مشروع مشترك لـ«مجموعة بركات» مع شركة «بيور بيبي فود إندستريز».

ويتضمن المشروع تطوير أول منشأة صناعية على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي مكرّسة حصرياً لإنتاج أغذية الأطفال المهروسة.

وستخصص الشركة استثمارات إجمالية تبلغ قيمتها نحو 150 مليون درهم لتطوير المنشأة التي ستسهم في تعزيز قدرات التصنيع المحلي في قطاع الأغذية، فضلاً عن تلبية الطلب الإقليمي المتنامي على منتجات تغذية الرضّع المصنعة محلياً.

ومع دخول المنشأة الممتدة على مساحة 10 آلاف متر مربع مرحلة التشغيل الكامل، فإن من المتوقع أن تحقق طاقة إنتاجية تصل إلى 90 مليون وحدة سنوياً من منتجات أغذية الأطفال تشمل الفواكه والخضراوات المهروسة، إضافة إلى أغذية الأطفال الغنية بالبروتين من اللحوم والأسماك. وستعتمد المنشأة على مكوّنات طازجة من الفواكه والخضراوات واللحوم والأسماك في تصنيع المنتجات، والتي سيتم تغليفها وطرحها في الأسواق في أكياس مرنة وعبوات زجاجية. كما ستُنتج المنشأة ضمن أنشطتها الصناعية المتكاملة أصنافاً مختارة من العصائر المعبأة التي يمكن تخزينها بأمان في درجة حرارة اعتيادية.

كما يُتوقع أن يوفر المشروع نحو 200 فرصة عمل مباشرة في مجالات التصنيع، وضمان الجودة، وسلامة الغذاء، والخدمات اللوجستية، والدعم التشغيلي، فضلاً عن فرص العمل غير المباشرة عبر سلاسل الإمداد المحلية وقطاع الإنتاج الزراعي والخدمات اللوجستية.

وقال الرئيس التنفيذي لقطاع المدن الاقتصادية والمناطق الحرة في مجموعة موانئ أبوظبي، عبدالله الهاملي، إن «هذا الاستثمار يعكس حجم وتطور مشاريع تصنيع الأغذية التي تتخذ من (كيزاد) مقراً لها، كما تؤكد الطاقة الإنتاجية المتوقعة للمشروع، وما سيوفره من فرص عمل، القيمة الاقتصادية للصناعات المتخصّصة والدور المحوري الذي تضطلع به في تعزيز مرونة قطاع الأغذية».

من جانبه، قال المدير العام لـ«مجموعة بركات»، كينيث دي كوستا، إن «المنشأة تعزز نموذج العمل المتكامل للمجموعة، وتساعد على التوسع في إنتاج أغذية الرضّع عالية الجودة»، مضيفاً أن إنشاء مصنع متخصص ضمن «كيزاد» سيتيح للمجموعة تلبية احتياجات الأسواق الإقليمية بشكل أفضل، وتوفير فرص عمل جديدة، مع الحفاظ على أعلى معايير جودة المنتجات الغذائية الحلال.