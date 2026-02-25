الذهب يرتفع 1% والفضة إلى أعلى مستوى في 3 أسابيع

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الأربعاء بنحو 1% مع توجه المستثمرين نحو الملاذات الآمنة خلال التعاملات الآسيوية.

وبحلول الساعة 07:46 بتوقيت غرينيتش ، سجل الذهب في المعاملات الفورية 5186.16 دولار للأوقية، فيما ارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم أبريل بنسبة 0.6% إلى 5205 دولارات.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة الفورية 3.4% إلى 90.32 دولار للأوقية وهو أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع، وصعد البلاتين أيضا 4.7% إلى 2269.82 دولار للأوقية، والبلاديوم 1.9% إلى 1801.47 دولار للأوقية.