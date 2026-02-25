4.93 مليار درهم أرباح "الإمارات العالمية للألمنيوم" في 2025

أعلنت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم اليوم عن تحقيق صافي ربح أساسي بلغ 4.93 مليار درهم "1.34 مليار دولار" خلال السنة المالية 2025، بنمو نسبته 16% مقارنة بصافي ربح أساسي قدره 4.26 مليار درهم في عام 2024، وذلك باستثناء نتائج شركة غينيا ألومينا كوربوريشن.

وبإضافة نتائج شركة غينيا ألومينا كوربوريشن، سجلت الشركة صافي ربح بلغ 2.12 مليار درهم، مقارنة بـ2.62 مليار درهم في عام 2024، بعد أن تضمنت نتائج الشركة التابعة تكاليف انخفاض قيمة ومخصصات وتكاليف أخرى بلغت 2.81 مليار درهم في عام 2025 مقابل 1.64 مليار درهم في العام السابق، بعد خصم الإعفاءات الضريبية.

وأقرت الشركة توزيع أرباح بقيمة 3.7 مليار درهم "نحو مليار دولار" عن عام 2025، ما يمثل نسبة توزيع أرباح تبلغ نحو 75% من صافي الربح الأساسي، مدعومة بتدفقات نقدية تشغيلية بلغت 8.27 مليار درهم، وبنسبة تحويل نقدي وصلت إلى 80% مقارنة بـ64% في عام 2024.

وبلغت الأرباح الأساسية قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 9.28 مليار درهم "2.53 مليار دولار" بنمو 7% مقارنة بـ8.69 مليار درهم في عام 2024، فيما ارتفعت الإيرادات الأساسية بنسبة 14% لتصل إلى 31.98 مليار درهم مقابل 28.14 مليار درهم في العام السابق، مدفوعة بارتفاع متوسط أسعار الألمنيوم المحققة وبرنامج تحسين الأداء "نجاح".

وسجل هامش الأرباح الأساسية قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 29% خلال 2025 مقارنة بـ31% في 2024، متأثراً بارتفاع أسعار الألومينا والبوكسيت، في حين حافظت الشركة على موقعها التنافسي بين كبار المنتجين عالمياً.

وبإضافة نتائج شركة غينيا ألومينا كوربوريشن، حققت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم أرباحاً قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بقيمة 8.51 مليار درهم إماراتي "2.32 مليار دولار" في عام 2025.

وحققت الشركة وفورات تراكمية تجاوزت 235 مليون درهم خلال عام 2025 مقارنة بعام 2024، نتيجة زيادة الإنتاج وتحسين الكفاءة وخفض تكاليف المشتريات.

واعتباراً من عام 2026، ستطلق المرحلة الثانية من برنامج التحسين "نجاح 2.0" بهدف تحقيق وفورات سنوية إضافية بقيمة 1.62 مليار درهم بحلول عام 2030 مقارنة بعام 2024، من خلال تحديثات تقنية في العمليات وتحسين إمدادات المواد الخام وتسعير المنتجات والمبيعات والتسويق.

وسجل إنتاج الألومنيوم المصبوب أعلى مستوى في تاريخ الشركة عند 2.84 مليون طن مقارنة بـ2.79 مليون طن في 2024، فيما بلغت المبيعات مستوى قياسياً عند 2.83 مليون طن مقارنة بـ2.77 مليون طن في العام السابق، لتخدم أكثر من 400 عميل في أكثر من 50 دولة.

وشكلت المنتجات ذات القيمة المضافة 81% من إجمالي المبيعات في 2025 مقارنة بـ82% في 2024.

وارتفعت مبيعات الألمنيوم منخفض الكربون بنسبة 70% لتصل إلى 196 ألف طن.

وأنتجت مصفاة الطويلة للألومينا 2.4 مليون طن في 2025 مقارنة بـ2.54 مليون طن في 2024، بما يغطي نحو 46% من احتياجات الشركة من الألومينا.

وخلال العام، أجرت الشركة تعديلات تشغيلية لتعزيز كفاءة معالجة أنواع أوسع من البوكسيت وزيادة الطاقة الإنتاجية.

وفي إطار النمو الإستراتيجي، أعلنت الشركة خططاً لبناء أول مصنع جديد لإنتاج الألمنيوم الأولي في الولايات المتحدة منذ عام 1980 بطاقة 750 ألف طن سنوياً، ووقعت اتفاقية تطوير مشترك مع سينشري ألمنيوم في أوكلاهوما، ستمتلك بموجبها 60% من المشروع المشترك مقابل 40% للشريك.

كما بدأت الإنتاج في مشروعها التجريبي لتقنية صهر الألمنيوم EX من الجيل التالي في الطويلة، والتي توفر إنتاجية أعلى مع استهلاك أقل للطاقة وانبعاثات أقل، تمهيداً لتطبيقها في مشروع أوكلاهوما.

وفي مجال إعادة التدوير، تقترب الشركة من استكمال أكبر مصنع لإعادة تدوير الألمنيوم في الدولة في الطويلة بطاقة 185 ألف طن سنوياً، مع توقع بدء الإنتاج بنهاية الربع الأول من 2026، كما أعلنت خططاً لزيادة الطاقة الإنتاجية لمصهر ليشتميتال في ألمانيا بأكثر من ستة أضعاف، إضافة إلى استكمال المرحلة الأولى من توسعة مصنع سبيكترو ألويز في الولايات المتحدة، والبدء في المرحلة الثانية التي سترفع الطاقة الإنتاجية إلى 200 ألف طن سنوياً بحلول 2027.

وفي عام 2025، وقعت الشركة وشركة أبوظبي الوطنية للطاقة ودوبال القابضة وشركة مياه وكهرباء الإمارات عدة اتفاقيات لإزالة الكربون من عمليات إنتاج الألمنيوم والتوسع في تطوير مشاريع الطاقة المتجددة والنظيفة في أبوظبي.

وتشمل المبادرة استحواذ "طاقة" و"دوبال القابضة" على أصول شركة الإمارات العالمية للطاقة والمياه في الطويلة مقابل 7 مليارات درهم، إضافة إلى توقيع أكبر اتفاقية لتوريد الكهرباء في أبوظبي بقدرة 23 تيراواط/ساعة سنوياً لمدة 24 عاماً، مع نسبة متزايدة من الكهرباء المولدة من مصادر متجددة ونظيفة.

ومن المتوقع أن تسهم هذه المبادرة في خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنحو 3.5 مليون طن سنوياً بحلول 2035.

وفي إطار دعم إستراتيجية النمو الصناعي "مشروع 300 مليار"، باعت الشركة 311 ألف طن من الألمنيوم المصبوب للعملاء المحليين في 2025 مقارنة بـ310 آلاف طن في 2024، كما تعتزم بالتعاون مع شركة "صنستون" إنشاء مصنع لإنتاج أقطاب الكربون في أبوظبي بطاقة 300 ألف طن سنوياً، مع توقع بدء الإنتاج في 2028.

وأكد عبد الناصر بن كلبان، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم، أن نتائج 2025 تعكس متانة ومرونة نموذج أعمال الشركة.

من جهته أشار بول كيلديمو، الرئيس التنفيذي للشؤون المالية، إلى أن الاتجاهات العالمية، لا سيما في مجالات الاستدامة والتنقل الكهربائي وتجديد البنية التحتية والطيران والدفاع، تدعم نمواً طويل الأمد في الطلب على الألمنيوم.