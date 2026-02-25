الإمارات تدشن أول مصنع لإنتاج أغذية الأطفال المهروسة في دول الخليج

أعلنت مناطق خليفة الاقتصادية أبوظبي – مجموعة كيزاد، ومجموعة بركات، المتخصصة في مجال إنتاج الأغذية الطازجة والعصائر في دولة الإمارات، اليوم، عن بدء الأعمال الإنشائية في مشروع تطوير منشأة متخصصة لتصنيع أغذية الأطفال في كيزاد، وذلك من خلال المشروع المشترك لمجموعة بركات مع شركة "بيور بيبي فود إندستريز".

يتضمن المشروع تطوير أول منشأة صناعية على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي مكرّسة حصرياً لإنتاج أغذية الأطفال المهروسة.

وستخصص الشركة استثمارات إجمالية تبلغ قيمتها نحو 150 مليون درهم لتطوير المنشأة، التي ستسهم في تعزيز قدرات التصنيع المحلي في قطاع الأغذية، فضلاً عن تلبية الطلب الإقليمي المتنامي على منتجات تغذية الرضّع المصنعة محلياً.

ومع دخول المنشأة الممتدة على مساحة 10 آلاف متر مربع مرحلة التشغيل الكامل، من المتوقع أن تحقق طاقة إنتاجية تصل إلى 90 مليون وحدة سنوياً من منتجات أغذية الأطفال تشمل الفواكه والخضروات المهروسة، إضافة إلى أغذية الأطفال الغنية بالبروتين من اللحوم والأسماك.

وستعتمد المنشأة على مكوّنات طازجة من الفواكه والخضراوات واللحوم والأسماك في تصنيع المنتجات، والتي سيتم تغليفها وطرحها في الأسواق في أكياس مرنة وعبوات زجاجية. كما ستُنتج المنشأة ضمن أنشطتها الصناعية المتكاملة أصنافاً مختارة من العصائر المعبأة التي يمكن تخزينها بأمان في درجة حرارة اعتيادية.

كما يُتوقع أن يوفر المشروع نحو 200 فرصة عمل مباشرة، في مجالات التصنيع، وضمان الجودة، وسلامة الغذاء، والخدمات اللوجستية، والدعم التشغيلي، فضلاً عن فرص العمل غير المباشرة عبر سلاسل الإمداد المحلية وقطاع الإنتاج الزراعي والخدمات اللوجستية.

وجرى تصميم المنشأة وفق أعلى المعايير كمصنع حاصل على اعتماد كامل لإنتاج الأغذية الحلال المخصصة للأطفال، مع تطبيق منظومة اعتماد شاملة تغطي جميع مراحل الإنتاج وكافة فئات المنتجات، بما في ذلك المنتجات البروتينية مثل اللحوم والأسماك المهروسة المخصص للأطفال.

ويعالج هذا التوجه فجوة واضحة في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي، حيث يظل توافر البدائل المحلية المتوافقة مع الشريعة محدوداً ضمن فئة الأغذية البروتينية المخصصة للأطفال.

وقال عبدالله الهاملي، الرئيس التنفيذي لقطاع المدن الاقتصادية والمناطق الحرة في مجموعة موانئ أبوظبي، إن هذا الاستثمار يعكش حجم وتطور مشاريع تصنيع الأغذية التي تتخذ من كيزاد مقراً لها، كما تؤكد الطاقة الإنتاجية المتوقعة للمشروع وما سيوفره من فرص عمل، القيمة الاقتصادية للصناعات المتخصّصة والدور المحوري الذي تضطلع به في تعزيز مرونة قطاع الأغذية.

من جانبه، قال كينيث دي كوستا، المدير العام لمجموعة بركات، إن هذه المنشأة تعزز نموذج العمل المتكامل لمجموعة بركات، وتساعد على التوسع في إنتاج أغذية الرضّع عالية الجودة، مضيفا أن إنشاء مصنع متخصص ضمن كيزاد سيتيح للمجموعة تلبية احتياجات الأسواق الإقليمية بشكل أفضل، وتوفير فرص عمل جديدة، مع الحفاظ على أعلى معايير جودة المنتجات الغذائية الحلال.

وصممت المنشأة وفق أعلى المعايير الدولية لسلامة الأغذية والجودة وقابلية التتبع، مع التركيز على القيمة الغذائية، وجودة المنتجات المصنعة من مكونات طبيعية خالية من الإضافات الصناعية. ومن المتوقع أن تسهم المنشأة في تقليل الاعتماد على الواردات، وتطوير منظومة محلية لتصنيع الأغذية الحلال للأطفال.

جدير بالذكر أن هذا المشروع يدعم الأهداف الوطنية الرامية إلى تعزيز الأمن الغذائي، وتوطين الصناعات الحيوية، وإنتاج الأغذية ذات القيمة المضافة، كما يمثل محطة بارزة في مسيرة توسع قطاع تصنيع الأغذية بإمارة أبوظبي في كيزاد.