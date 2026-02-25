14.4مليار درهم صافي أرباح «إي آند» خلال 2025

أعلنت مجموعة «إي آند»، أمس، نتائجها المالية الموحدة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025، حيث واصلت وتيرة النمو، وحققت تقدّماً استراتيجياً عبر جميع ركائز أعمالها، وارتفعت الإيرادات الموحدة إلى 72.9 مليار درهم، محققة نمواً سنوياً بنسبة 23.1%، مقارنة بعام 2024، كما ارتفع صافي الأرباح الموحدة في عام 2025 ليصل إلى 14.4 مليار درهم، بزيادة قدرها 33.6% مقارنة بالعام السابق، وبلغت الأرباح قبل احتساب الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء في عام 2025 نحو 32 مليار درهم، بزيادة سنوية قدرها 21.1%.

وعلى صعيد المشتركين، نمت قاعدة مشتركي المجموعة عالمياً لتصل إلى 244.7 مليون مشترك، وهو ما يشكل زيادة سنوية بنسبة 31.3%، وفي دولة الإمارات بلغ عدد مشتركي «إي آند الإمارات» 16.3 مليوناً، وهو ما يشكل زيادة سنوية بنسبة 8.4%، مدفوعاً بالطلب المتزايد على حلول الاتصال المتقدمة والخدمات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، والتجارب الرقمية المصممة لتلبية الاحتياجات المتطورة لجميع عملاء الشركة من الأفراد والشركات.

واقترح مجلس الإدارة توزيع أرباح نقدية بقيمة 47 فلساً للسهم الواحد عن النصف الثاني من 2025 (من يوليو إلى ديسمبر)، ليصل إجمالي توزيعات الأرباح السنوية إلى 90 فلساً للسهم الواحد. كما أعلن مجلس الإدارة أن إجمالي توزيعات أرباح السهم الواحد سيصل إلى 95 فلساً خلال 2026، ما يؤكد التزام «إي آند» المستمر بتقديم قيمة مضافة لمساهميها.

إلى ذلك، أعلنت «إي آند» أن الرئيس التنفيذي للمجموعة، حاتم دويدار، قرر التنحي عن منصبه بعد ستة أعوام قضاها في هذا المنصب، وقد قَبِل مجلس الإدارة استقالته، ليكون آخر يوم له في الخدمة هو 31 مارس 2026.

وقاد حاتم دويدار مجموعة «إي آند» منذ عام 2020، وأدار استراتيجيتها في التحول والتوسع العالمي.

كما قرر مجلس الإدارة تعيين مسعود شريف محمود رئيساً تنفيذياً لمجموعة «إي آند»، بدءاً من الأول من أبريل المقبل، وذلك إلى جانب منصبه الحالي رئيساً تنفيذياً لشركة «إي آند الإمارات»، الذي يشغله منذ عام 2021.

وتعليقاً على النتائج، قال رئيس مجلس إدارة «إي آند»، جاسم محمد بوعتابة الزعابي: «يؤكد النمو المتسارع في إيرادات المجموعة ونتائجها المالية القياسية لعام 2025 نجاح استراتيجيتها نحو التحول إلى مجموعة تكنولوجيا عالمية رائدة، مستندة إلى ركائز أعمال صلبة، حيث تقوم المجموعة بصياغة مستقبل جديد في قطاعات الاتصالات والتكنولوجيا، والحلول المؤسسية والمالية والترفيهية المختلفة». من جهته، قال حاتم دويدار: «أعتز بقيادة (إي آند) خلال مرحلة تحولها الاستراتيجي، وأنا فخور بما أنجزناه معاً، لاسيما في تطوير نماذج الأعمال والتوسعات العالمية، إلى جانب تطوير محركات نمو جديدة للمستقبل، إذ تعكس النتائج المالية القياسية التي تحققت في عام 2025 قوة استراتيجيتنا، ومرونة نموذج التشغيل لدينا، وتفاني موظفينا».