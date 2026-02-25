«إينوك» تُطلق عدداً من المبادرات المجتمعية خلال رمضان

أعلنت «مجموعة إينوك»، أمس، إطلاق عدد من المبادرات المجتمعية الشاملة بمناسبة شهر رمضان، في خطوة تؤكد التزام المجموعة الراسخ بالمسؤولية الاجتماعية قبل حلول الشهر الفضيل، وتُعزّز جهودها الرامية إلى إحداث أثر إيجابي في حياة أفراد المجتمع، وترسيخ روح العطاء والتضامن.

ومن أبرز هذه المبادرات حملة «إينوك» لتعبئة صناديق مواد البقالة الأساسية قبل شهر رمضان، بالتعاون مع «زووم» ذراع التجزئة في المجموعة. ومن المقرر التوسّع في المبادرة هذا العام، لتستهدف توزيع 3570 صندوقاً من المواد الغذائية الأساسية على الأسر المتعففة في جميع أنحاء الإمارات.

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة إينوك، حسين سلطان لوتاه: «يُمثّل رمضان فرصة للبذل والعطاء في خدمة المجتمع. في إينوك لا يقتصر التزامنا على أعمالنا التشغيلية، بل يشمل جهوداً متواصلة تُسهم في ترسيخ مجتمع متكاتف ومتضامن، ومن خلال مبادراتنا المجتمعية خلال الشهر الفضيل، نحرص على إرساء أثر مستدام يضمن دعم الأسر المتعففة بالاحتياجات الأساسية، بما يمكنها من قضاء رمضان بكرامة وطمأنينة، ونحن فخورون للغاية بموظفينا الذين يجسّدون أسمى معاني المسؤولية المجتمعية عبر التطوع بوقتهم وجهدهم، مجسدين بذلك روح التكاتف والتضامن المجتمعي التي نؤمن بها، ونعمل على ترسيخها».