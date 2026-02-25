اتفاقية بين «الإمارات الإسلامي» و«إيدج» لتقديم حلول تمويلية

أعلن «الإمارات الإسلامي»، توقيع اتفاقية شراكة تاريخية مع مجموعة «إيدج»، وبموجب الاتفاقية، التي تم توقيعها خلال حفل رسمي، سيقدم «الإمارات الإسلامي» حلولاً تمويلية مصرفية إسلامية مبتكرة مصممة خصيصاً لتلبية الاحتياجات المالية للخزينة المتنوعة لمجموعة «إيدج».

ويمثل هذا التعاون بداية شراكة طويلة الأمد بين الجهتين، تهدف إلى تلبية نطاق واسع من فرص التمويل المحلية والدولية. وتمتد هذه الشراكة لتشمل تمويل الشركات، وحلول تمويل سلاسل التوريد، وحلول الخدمات المصرفية الرقمية، ما يؤكد اتباع نهج شامل لدعم مسيرة النمو الطموحة لمجموعة «إيدج».

وقال نائب الرئيس التنفيذي في «الإمارات الإسلامي»، محمد كمران واجد: «تؤكد هذه الشراكة التزام (الإمارات الإسلامي) دعم الشركات الرائدة في دولة الإمارات بحلول مالية متوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية. فنحن نواصل من خلال حجم أعمالنا وابتكاراتنا ومجموعة منتجاتنا المتنامية، تطوير مجال التمويل الإسلامي، وتقديم حلول تلبي الاحتياجات المتغيرة للشركات في مختلف القطاعات».

من جانبه، قال رئيس الشؤون المالية في مجموعة «إيدج»، رودريغو توريس: «يُعدّ توفير حلول تمويلية مبتكرة عنصراً أساسياً بالنسبة لمجموعة (إيدج)، إذ ينسجم مع جهودنا الرامية إلى توسيع حضورنا العالمي وتسريع وتيرة تطوير التقنيات المتقدمة. وتمثل شراكتنا مع (الإمارات الإسلامي) خطوة مهمة في هذا الشأن لتعزيز هيكلنا الرأسمالي. ونتطلّع بدورنا إلى هذا التعاون الذي سيدعم الاحتياجات المالية للخزينة لدينا، ومبادرات تمويل الشركات، كما يسهم في تعزيز قدراتنا عبر سلاسل التوريد، مؤكداً التزامنا قيادة الصناعات المستقبلية انطلاقاً من دولة الإمارات».

وعلى مدار أكثر من عقدين من العمل الدؤوب، رسخ «الإمارات الإسلامي» مكانته في تقديم تجارب مصرفية متميزة، ومنتجات تدعم الشركات في مختلف القطاعات. ولايزال المصرف يمثل محوراً أساسياً في قطاع الصيرفة والتمويل الإسلامي في دولة الإمارات، ملتزماً تطوير التمويل الإسلامي من خلال حجم أعماله وابتكاراته ومجموعة حلوله المتنامية المتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية.