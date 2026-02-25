«اقتصادية رأس الخيمة» تطلق مبادرة «رمضان والمستهلك»

أطلقت دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة مبادرة «رمضان والمستهلك»، ضمن جهودها المستمرة لتعزيز الوعي المجتمعي بقوانين حماية المستهلك، وذلك من خلال برنامج توعوي مصوّر يتكوّن من 30 فيديو يُنشر يومياً عبر منصات التواصل الاجتماعي طوال شهر رمضان المبارك.

وقال مدير إدارة الرقابة والحماية التجارية في الدائرة، فيصل عبدالله عليون: «تأتي المبادرة انطلاقاً من حرص الدائرة على تكثيف الجهود التوعوية خلال شهر رمضان المبارك، الذي يشهد نشاطاً تجارياً متزايداً، حيث نعمل على تعزيز ثقافة الاستهلاك الواعي، وضمان التزام المنشآت بالقوانين والأنظمة، بما يحقق التوازن بين حقوق المستهلك والتاجر، ويُرسّخ بيئة تجارية آمنة وعادلة في الإمارة».