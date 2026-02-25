13.9 مليار درهم مبيعات عقارات دبي خلال الأسبوع الأول من رمضان

شهدت السوق العقارية في دبي نشاطاً ملحوظاً، حيث تجاوزت مبيعات العقارات منذ بداية شهر رمضان حتى يوم أمس (خمسة أيام عمل) 13.9 مليار درهم، ما يعكس استمرار الزخم في القطاع العقاري.

وبحسب رصد لـ«الإمارات اليوم»، استناداً إلى بيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي، فقد توزعت مبيعات العقارات بواقع 7.05 مليارات درهم للعقارات الجاهزة، من خلال تنفيذ 1658 معاملة، فيما بلغت مبيعات العقارات على الخريطة نحو 6.85 مليارات درهم عبر تنفيذ 2407 معاملات.

وبلغ إجمالي عدد معاملات مبيعات العقارات نحو 4065 معاملة موزعة بواقع 3224 معاملة لوحدات سكنية، و315 لمبان، و526 لأراض.

وبلغت قيمة الرهون العقارية منذ بداية شهر رمضان نحو 2.63 مليار درهم عبر 858 معاملة موزعة بواقع 520 معاملة لوحدات سكنية، و110 معاملات لمبان، و228 معاملات لأراض.

أمّا الهبات فسجلت 759.14 مليون درهم من خلال تنفيذ 180 معاملة، موزعة بواقع 149 معاملة لوحدات سكنية، وتسعة معاملات لمبان، و22 لأراضٍ.

وبذلك سجل إجمالي قيمة التصرفات العقارية في الإمارة، منذ بداية شهر رمضان حتى أمس، نحو 17.28 مليار درهم، عبر تنفيذ نحو 5103 معاملات.

من جانبه، أكد المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «إيه كيه إن» للعقارات، عبدالله كاظم النعيمي، أن «الأداء الحالي لسوق دبي العقارية خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان، جاء أقوى من المعتاد، مخالفاً النمط الموسمي الذي يتسم عادةً بالهدوء النسبي في وتيرة التعاملات خلال هذه الفترة».

وأوضح أن وتيرة الصفقات المسجلة منذ بداية الشهر تعكس ثقة متنامية لدى المستثمرين، مدفوعة باستمرار الاهتمام من داخل الدولة وخارجها، إلى جانب المقومات الجاذبة التي يتمتع بها القطاع العقاري في الإمارة.

وتوقع النعيمي أن تشهد السوق زخماً إضافياً خلال الأسابيع المقبلة، لاسيما عند مقارنة أداء شهر رمضان في الأعوام السابقة، إذ سجلت المبيعات نحو 21 مليار درهم في رمضان 2023، وقرابة 32.6 مليار درهم في رمضان 2024، فيما بلغت نحو 36 مليار درهم في العام الماضي، ما يعكس مساراً تصاعدياً في وتيرة النشاط.

وأشار إلى أن مستويات المبيعات المحققة منذ بداية الشهر تعكس نمواً ملحوظاً في الطلب على الاستثمار العقاري، مدعوماً باستمرار طرح مشروعات جديدة ومتنوعة تلبي تطلعات شرائح مختلفة من المستثمرين، وتواكب تنوع احتياجاتهم وخلفياتهم الاستثمارية.