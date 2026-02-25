43.4 ألف عضوية مسجلة في غرفة عجمان خلال 2025

سجّلت غرفة عجمان نمواً ملحوظاً في عدد العضويات المسجلة خلال عام 2025 لتصل إلى 43 ألفاً و486 عضوية مقارنة بـ40 ألفاً و31 عضوية خلال عام 2024، في مؤشر يعكس فاعلية جهود الغرفة، وتطور خدماتها في دعم تنافسية الشركات وتوسيع قاعدة الأنشطة الاقتصادية، بما يُعزّز مكانة الإمارة مركزاً حيوياً للأعمال والاستثمار، ويواكب مستهدفات التنمية الاقتصادية المستدامة.

وبيّن تقرير نشرته الغرفة ارتفاع عدد المنشآت الصناعية في الإمارة بشكل عام إلى 1688 مصنعاً خلال عام 2025، مقارنة بـ1549 مصنعاً خلال عام 2024، وبنسبة نمو تبلغ نحو 9%، ما يعكس توسع القاعدة الصناعية، وزيادة جاذبية الإمارة للاستثمار الصناعي.

وتصدرت العضوية المهنية أعداد العضويات الجديدة والمجددة، بحيث وصلت إلى 21 ألفاً و831 عضوية مقارنة بـ19 ألفاً و673 عضوية خلال عام 2024، كما وصلت العضوية التجارية إلى 19 ألفاً و825 عضوية مقارنة بـ18 ألفاً و626 عضوية، فيما وصل عدد رخص بدايات والرخص الإعلامية إلى 142 عضوية.

ويعكس نمو عضوية منشآت القطاع الخاص انسجام غرفة عجمان مع التوجهات الاستراتيجية لرؤية عجمان 2030 عبر الإسهام في توفير بيئة أعمال تنافسية، ومناخ استثماري يدفع عجلة النمو الاقتصادي.

كما تُجسّد زيادة عضوية الغرفة توسع قاعدة منشآت القطاع الخاص، وتحفيز الأنشطة الاقتصادية، وتعزيز إسهام الشركات في الناتج المحلي، بما يدعم مسارات التحول الاقتصادي، ويُرسّخ مكانة الإمارة مركزاً جاذباً للأعمال والاستثمار على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكّدت غرفة عجمان حرصها على تنويع أدواتها وخدماتها، لضمان نمو واستدامة أعمال منشآت القطاع الخاص، من خلال تسهيل ممارسة الأعمال، وتبسيط إجراءات التصدير، وتنظيم الملتقيات الاقتصادية المتخصصة، والمشاركة في المعارض والفعاليات النوعية، إلى جانب تعزيز قنوات التواصل والربط المباشر مع أعضائها للتعرّف إلى أفكارهم ومقترحاتهم، بما يسهم في تطوير الخدمات ومواءمتها مع احتياجات مجتمع الأعمال ودعم تنافسيته.