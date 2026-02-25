غرف دبي: 10.2 آلاف تقرير «متسوق سري» في 2025

كشفت نتائج عام 2025 لـ«برنامج الخدمة المتميزة» الذي أطلقته غرف دبي، نمواً بارزاً مقارنة بعام 2024، ما يجسد الجهود المبذولة لرفع مستويات رضا وسعادة المتعاملين في القطاع الخاص.

وأفاد بيان أمس بأن عدد تقارير «المتسوق السري» للشركات المشاركة وفروعها في البرنامج التي أصدرتها غرف دبي عام 2025 وصل إلى 10 آلاف و216 تقريراً، بنمو نسبته 26.4% على أساس سنوي، لتعكس هذه النتائج فعالية البرنامج في الارتقاء بممارسات خدمة المتعاملين، وتحفيز القطاع الخاص على تبني ثقافة التميّز.

وقال نائب الرئيس التنفيذي للخدمات التجارية والمؤسسية في غرف دبي، خالد الجروان: «يهدف (برنامج الخدمة المتميزة) إلى ترسيخ مفاهيم التميز المؤسسي، والارتقاء بمعايير أداء شركات القطاع الخاص، بما يعزز جاهزية الشركات لمواكبة التحولات المتسارعة في مجال التميز الخدمي، ويسهم في زيادة جودة الخدمات ورضا المتعاملين، الأمر الذي يسهم في تعزيز تنافسية مجتمع الأعمال ويرسخ ثقة المستهلكين في الأسواق المحلية».

وأضاف: «يعكس (برنامج الخدمة المتميزة) التزام غرف دبي بمواصلة الجهود للارتقاء بممارسات الأعمال وفق أعلى المعايير العالمية».

ووفقاً لغرف دبي، يُتيح «برنامج الخدمة المتميزة» للشركات المشاركة، فرصة الحصول على تقارير المتسوق السري بشكل ربع سنوي، والتي تزودها بملاحظات مُفصلة حول أدائها بمجال خدمة المتعاملين، وتسليط الضوء على نقاط القوة ومجالات التطوير الممكنة، ما يساعد الشركات على اتخاذ قرارات مدروسة قائمة على البيانات. كما يعمل البرنامج على تقييم الشركات وفقاً لمعايير تتماشى مع أفضل الممارسات العالمية، منها مظهر الفرع، والسياسات والمعايير، والموظفون، وتقديم الخدمات، ومعاملات الدفع، والخدمات المُقدمة لأصحاب الهمم، وأداة قياس سعادة المتعاملين.