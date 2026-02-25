2.6 مليار درهم أرباح «الاتحاد للطيران» في 2025

أعلنت شركة الاتحاد للطيران أمس، تحقيق أقوى أداء مالي وتشغيلي في تاريخها ضمن نتائجها السنوية لعام 2025، مسجلة عامها الرابع على التوالي من الربحية.

وأفادت الناقلة في بيان، بأنها حققت أرباحاً بلغت 2.6 مليار درهم بعد احتساب الضريبة، بنمو قدره 47% على أساس سنوي، فيما تحسن هامش الربح ليصل إلى 8.4%، أي ما يفوق ضعف متوسط هامش صافي الربح في قطاع الطيران العالمي البالغ 3.9%، وفقاً لتقديرات الاتحاد الدولي للنقل الجوي «إياتا» الصادرة في ديسمبر 2025.

ونقلت «الاتحاد للطيران» 22.4 مليون مسافر خلال عام 2025، محققة نمواً استثنائياً في السعة التشغيلية بنسبة 21% على أساس سنوي، كما ارتفع إجمالي الإيرادات بنسبة 21% على أساس سنوي ليصل إلى 30.7 مليار درهم.

وواصلت «الاتحاد للطيران» تعزيز حركة المسافرين المباشرين والعابرين عبر أبوظبي خلال عام 2025، حيث سجّلت حركة المسافرين نمواً بواقع 900 ألف مسافر على أساس سنوي، لترتفع من 4.6 ملايين مسافر في عام 2024 إلى 5.5 ملايين مسافر، كما شهد برنامج التوقف الذي تقدّمه الناقلة إقبالاً استثنائياً باستقطابه 170 ألف زائر، بما يتجاوز ضعف العدد المسجّل في عام 2024 والبالغ 80 ألف زائر.

ووسّعت «الاتحاد للطيران» شبكتها من 94 إلى 110 وجهات بما في ذلك الوجهات الموسمية والشحن، إضافة إلى الوجهات التي من المقرر بدء التشغيل إليها خلال الأشهر الـ12 المقبلة. ورحبت الشركة خلال 2025 بانضمام أكثر من 3200 موظف جديد، وقامت بترقية نحو 2200 موظف عبر مختلف المستويات. وتصدّر استقطاب الكفاءات في الخطوط الأمامية سلّم الأولويات، حيث انضم نحو 1600 من أفراد طاقم الضيافة الجوية وما يقارب 400 طيار خلال عام 2025، كما تمت ترقية نحو 1500 من أفراد طاقم الضيافة الجويّة ونحو 150 طياراً خلال العام.

وقال رئيس مجلس إدارة «الاتحاد للطيران»، محمد علي الشرفاء إن «الأداء القياسي الذي حقّقته (الاتحاد للطيران) في عام 2025 عكس قوة استراتيجيتها طويلة المدى، وجودة الأداء التي قدمها فريق القيادة وموظفو الشركة».

بدروه، قال الرئيس التنفيذي لـ«الاتحاد للطيران»، أنطونوالدو نيفيس، إن «عام 2025 شكّل عاماً فارقاً بالنسبة للشركة، حيث حققنا أقوى أداء على الإطلاق عبر جميع المؤشرات الرئيسة، وسجّلنا عامنا الرابع على التوالي من الربحية».