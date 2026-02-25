«الجيلي» و«الكاسترد» و«الكريم كراميل».. سلع غير أساسية تستأثر بالحصة الأكبر من التخفيضات

انتقد مستهلكون تركيز بعض منافذ البيع على السلع الغذائية غير الأساسية خلال شهر رمضان، واستئثارها بالحصص الكبرى من العروض مقارنة بالسلع الأساسية التي يفترض أن تتاح بنسب تخفيضات أكبر، لاسيما مع حملات الدعم المعلن عنها من قبل متاجر عدة.

وقالوا لـ«الإمارات اليوم» إن سلعاً ومنتجات غذائية غير أساسية تستأثر بحصة كبيرة من العروض الرمضانية في الأسواق، ونسب تخفيضات مرتفعة تراوح بين 50 و75%.

وأضافوا أن عدداً من منافذ البيع رفع من نسب التخفيضات على تلك السلع، مثل: مسحوق الكيك، و«الجيلي»، و«الكاسترد»، و«الكريم كراميل»، لزيادة مبيعاتها مقارنة بنسب التخفيضات على سلع غذائية أساسية.

من جانبهم، قال مسؤولون في قطاع تجارة التجزئة إن متطلبات السوق والسياسات التنافسية هي التي تحدد حصص العروض ونسب التخفيضات عليها. وأوضحوا لـ«الإمارات اليوم» أن بعض السلع الغذائية غير الأساسية قد لا تكون مطلوبة بشكل كبير خلال فترات التسوق العادية، لكن الطلب يزداد عليها خلال شهر رمضان.

ورصدت «الإمارات اليوم»، خلال جولة ميدانية في بعض منافذ البيع، تخفيضات بنسب كبيرة على سلع ومنتجات غير أساسية بعلامات تجارية متعددة لمسحوق «الكاسترد»، و«كريم كراميل»، وكريمة الخفق الخاصة بالحلويات، وخليط الكيك، والكريمة المحلية، وأنواع من منتجات الشوكولاتة، وخليط «اللقيمات»، و«البسبوسة»، وحلوى «أم علي»، إضافة إلى مشروبات محلاة ومنتجات متعددة من البسكويت.

ملاحظات مستهلكين

وتفصيلاً، قال المستهلك خالد كمال إن «عروضاً رمضانية عدة متوافرة حالياً في الأسواق تتيح عدداً كبيراً من السلع الغذائية غير الأساسية مقارنة بحصة السلع الغذائية الأساسية»، لافتاً إلى أن العديد من متاجر التجزئة أصبح يبرز تخفيضاته على منتجات مثل مسحوق الكيك، و«الجيلي»، و«الكاسترد»، و«الكريم كراميل»، بنسب تخفيضات كبيرة تراوح بين 50 و75%.

من جانبه، قال المستهلك ماجد حمزة، لـ«الإمارات اليوم»: «من المفترض أن تكون السلع الغذائية الأساسية هي الأكثر عدداً والأعلى من حيث نسب التخفيضات خلال عروض شهر رمضان بشكل عام، لكن ما يحدث حالياً أن السلع الغذائية غير الأساسية تستحوذ على النسبة الكبرى من التخفيضات المعروضة لدى بعض منافذ البيع، خصوصاً المتوسطة منها».

واتفق المستهلك إبراهيم سامي في أن عدداً من منافذ البيع رفع من حصص السلع الغذائية غير الأساسية مثل «الجيلي» وكريمة الخفق الخاصة بالحلويات، و«الكاسترد»، وغيرها، مقارنة بحصة السلع الغذائية الأساسية، والتي يفترض أن تتاح بتخفيضات أكبر، لاسيما مع حملات الدعم المعلن عنها من قبل العديد من منافذ البيع لتخفيضات شهر رمضان.

وقال: «من المهم أن تشمل العروض جميع السلع، مع تركيز الاهتمام على السلع الأساسية من حيث نسب التخفيضات وعدد السلع المعروضة وتنوع العلامات التجارية الخاصة بها».

متطلبات السوق

إلى ذلك، قال مسؤول المبيعات في إحدى سلاسل البيع بالتجزئة، ريكيش أجاي، لـ«الإمارات اليوم» إن «متطلبات السوق، والسياسات التنافسية، هي التي تحدد حصص العروض ونسب التخفيضات، وهو ما يتم بالتنسيق مع شركات التوريد للسلع».

وأضاف: «قد لا تكون بعض السلع الغذائية غير الأساسية مطلوبة بشكل كبيرة خلال الفترات العادية، لكن الطلب يزداد عليها خلال شهر رمضان، وهو ما يجعل العديد من منافذ البيع تطرحها بنسب تخفيضات كبيرة ضمن عروضها».

من جهته، اتفق مدير المشتريات في أحد منافذ البيع بالتجزئة، ريكيش فيشال، مع نظيره أجاي، في أن «السياسات التسويقية لمنافذ البيع هي التي تحدد حصص العروض ونسب التخفيضات».

وقال: «تشهد الأسواق تنوعاً كبيراً في العروض، ما يتيح للعائلات اختيار ما يناسبها وفقاً لاحتياجاتها».

زيادة المبيعات

في السياق نفسه، أرجع خبير شؤون تجارة التجزئة، إبراهيم البحر، طرح العديد من منافذ البيع سلعاً غذائية غير أساسية بحصص كبيرة وتخفيضات مرتفعة، مقارنة بحصص السلع الغذائية الأساسية، إلى رغبة تلك المنافذ بالاستفادة من شهر رمضان لزيادة مبيعات تلك المنتجات، خصوصاً أنه يشهد طلباً استهلاكياً مرتفعاً للعديد من السلع بشكل عام.

وقال: «زيادة حصص السلع غير الأساسية مقارنة بالسلع الغذائية الأساسية يرجع أيضاً إلى كون الأخيرة لا تحتاج إلى عروض تخفيضات كبيرة، كونها تشهد طلباً كبيراً، وبالتالي، لا تحتاج منافذ البيع تقديم تخفيضات بنسب كبيرة عليها لتسويقها، في حين تشهد السلع الغذائية غير الأساسية تنافسية كبيرة بين علاماتها التجارية المطروحة في الأسواق».

