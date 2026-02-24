لارتفاع دخلها.. سندات الإمارات خارج مؤشر جيه بي مورغان للأسواق الناشئة

أعلن بنك جيه.بي مورجان، استبعاد سندات الإمارات العربية المتحدة تدريجياً من مؤشرات سندات الأسواق الناشئة السيادية التابعة له.

وأوضح جيه.بي مورجان، أمس، أن القرار يأتي في ضوء ارتفاع مستويات الدخل في دولة الإمارات.

وأوضح البنك، أن التطورات الاقتصادية التي شهدتها الإمارات خلال السنوات الأخيرة أدت إلى تجاوزها المعايير الرئيسية الثلاثة المعتمدة للاستبعاد من المؤشرات، وهي نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي، وكلفة المعيشة، والتصنيف الائتماني، وذلك لثلاث سنوات متتالية، ما يعكس انتقالها إلى فئة اقتصادية أعلى.