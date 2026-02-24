«إي آند» تقبل استقالة حاتم دويدار وتعيّن مسعود شريف رئيساً تنفيذياً للمجموعة

أعلنت مجموعة "إي آند" (e&) عن قرار مجلس إدارتها بقبول استقالة الرئيس التنفيذي للمجموعة حاتم دويدار، الذي قاد المجموعة منذ عام 2020. وفي خطوة لتعزيز مسيرتها، عيَّن المجلس مسعود م. شريف محمود رئيساً تنفيذياً جديداً للمجموعة اعتباراً من 1 أبريل 2026، وذلك إلى جانب استمراره في منصبه الحالي كرئيس تنفيذي لشركة "إي آند الإمارات" الذي يشغله منذ عام 2021.

وكانت مجموعة «إي آند»، أعلنت أن مجلس الإدارة اقترح توزيع أرباح نقدية بقيمة 47 فلساً للسهم الواحد عن النصف الثاني من 2025 (من يوليو إلى ديسمبر)، ليصل إجمالي توزيعات الأرباح السنوية إلى 90 فلساً للسهم الواحد. كما أعلن أن إجمالي توزيعات أرباح السهم الواحد سيصل إلى 95 فلساً.