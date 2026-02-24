سوايست الإمارات تكشف عن S08DM الجديدة كليًا — سيارة SUV هجينة قابلة للشحن بسبعة مقاعد

أعلنت سوايست الإمارات ، الموزّع الحصري من قبل مجموعة إيليت القابضة، عن إطلاق S08DM SOUEAST الجديدة كليًا، وهي سيارة SUV هجينة قابلة للشحن بسبعة مقاعد، تجمع بسلاسة بين القوة و الكفاءة، مدعومة بتقنية هجينة ثنائية الوضع متقدمة تعكس أحدث ما توصلت إليه حلول التنقّل الذكي.

تدخل S08DM سوق الإمارات في وقت يشهد ارتفاعًا ملحوظًا في الطلب على سيارات SUV الموفرة للوقود والمزودة بتقنيات كهربائية، والتي تجمع بين الأداء القوي وقدرات القيادة لمسافات طويلة. صُممت هذه السيارة لتلبية احتياجات العائلات العصرية وأنماط الحياة النشطة، حيث تقدم تجربة قيادة فسيحة. مع قوة 355 حصانًا وعزم دوران يصل إلى 530 نيوتن متر، تمنح منظومة السيارة قدرة على قطع مسافة تصل إلى 800 كيلومتر مع كفاءة محسّنة في استهلاك الوقود. ويجسد إطلاق هذا الطراز فلسفة سوايست العالمية "اجعل حياتك أسهل"، ويؤكد التزامها بتقديم تنقّل مستدام، متطور، وسهل الوصول للجميع.

للاحتفال بإطلاق هذا الطراز، نظّمت سوايست الإمارات حدث تجربة قيادة مميز، حيث دُعي الإعلاميون والمؤثرون ليكونوا من أوائل من يجربون السيارة الجديدة عالميًا ويستكشفون أدائها ومميزاتها البارزة عن قرب. وقال السيد إيلي نعـمه، المدير العام الأول لـ سوايست الإمارات: "مع S08DM، نحن نعزز حضورنا في سوق السيارات الهجينة القابلة للشحن PHEV في المنطقة بطراز يجمع بين القوة والكفاءة والعملية في شكل سيارة SUV بسبعة مقاعد. ومع استمرار الاهتمام بالتنقّل الكهربائي في جميع أنحاء الدولة، يهدف هذا الطراز إلى إعادة تعريف عصر القوة الذكية."

بعيدًا عن الأداء، تُقدّم S08DM نفسها كخيار موفّر للتكاليف ضمن فئة سيارات الـ SUV الهجينة القابلة للشحنPHEV التنافسية، مع ميزات متقدمة وعالية المستوى، وبسعر في متناول اليد للغاية. يعزّز هذا الطراز الجديد حضور سوايست في سوق سيارات الـ SUV بالإمارات، ويؤكد استراتيجية العلامة طويلة المدى لتوسيع مجموعة سياراتها الكهربائية في المنطقة، من خلال مجموعة إيليت القابضة، الموزّع الرسمي لسيارات سوايست.

تتميز S08DM بشاشة مركزية ذكية قابلة للإمالة بحجم 15.6 إنش، ومسند ذراع مجهز بثلاجة متقدمة للتبريد والتسخين، مع تصميم مرن للمقاعد يتيح تشكيلات متعددة تناسب جميع الاحتياجات. وتأتي السيارة مزوّدة بأكثر من 15 نظامًا ذكيًا لمساعدة القيادة، لتمنح رحلة أكثر أمانًا، راحة، وثقة في كل تحرك.

يبدأ السعر الخاص لإطلاق طراز S08DM من سوايست الإمارات من 113,500 درهم إماراتي + ضريبة القيمة المضافة. السيارة متوفرة للمعاينة وتجربة القيادة في معارض سوايست على شارع الشيخ زايد وفي ديرة (دبي)، وأبوظبي، بالإضافة إلى المعارض الجديدة في عجمان والعين. كما يمكن للعملاء استكشاف المجموعة في معرض العلامة في دبي فستيفال سيتي مول. لحجز تجربة قيادة، يمكن للعملاء زيارة أقرب معرض سوايست لهم، أو الاتصال على 800-SOUEAST (+971 800 7683278)، أو زيارة الموقع الإلكتروني www.soueastuae.com.