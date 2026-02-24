«دبي للتكنولوجيا المالية» تتوسّع عالمياً بالتعاون مع هيئة باكستان الرقمية

أعلن «إنوفيشن هب»، أكبر مركز للشركات الناشئة والابتكار في العالم، والذي يعمل تحت مظلة مركز دبي المالي العالمي، عن إطلاق قمة باكستان للتكنولوجيا المالية، يومَي 18 و19 أغسطس 2026، وذلك بالشراكة مع هيئة باكستان الرقمية، وتهدف هذه الخطوة إلى ترسيخ مكانة باكستان كسوق للنمو الاستراتيجي ضمن المشهد العالمي للتكنولوجيا المالية.

وتُعدّ قمة باكستان للتكنولوجيا المالية أول توسّع دولي لقمة دبي للتكنولوجيا المالية، إحدى أبرز الفعاليات العالمية التي تجمع قادة القطاع المالي والتكنولوجيا المالية، والتي يُنظمها مركز دبي المالي العالمي.

وتجمع القمة أبرز صنّاع السياسات والمؤسسات المالية وقادة التكنولوجيا والمستثمرين والمبتكرين في المنطقة، بهدف تحفيز اقتصاد باكستان الرقمي المتنامي، وتعزيز مكانتها كمركز إقليمي للتكنولوجيا المالية والخدمات المالية الرقمية.

وقال الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي، عارف أميري: «يسعدنا أن نوسّع نطاق قمة دبي للتكنولوجيا المالية ليشمل باكستان، التي تُعد مركزاً ناشئاً سريع النمو في قطاع التكنولوجيا المالية، وتعكس قمة باكستان للتكنولوجيا المالية طموح مركز دبي المالي العالمي في قيادة الحوار العالمي حول الابتكار المالي والتكنولوجيا المالية، ما يُعزز التزام دبي بتمكين النمو وفتح آفاق جديدة للابتكار العابر للحدود بين دولة الإمارات وباكستان وجنوب آسيا، ولا شك أنه من خلال توظيف خبراتنا وريادتنا الفكرية لدعم مثل هذه الفعاليات المؤثرة، فنحن نسهم في رسم ملامح مستقبل القطاع المالي».

من جانبها، قالت وزيرة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في باكستان، شذى فاطمة خواجة: «تُبنى منظومة التكنولوجيا المالية القوية على الابتكار، والوضوح التنظيمي، والثقة المؤسسية، وتعمل باكستان على تطوير هذه المجالات وفق مسار منضبط ورؤية استشرافية واضحة، ويعكس تنظيم قمة باكستان للتكنولوجيا المالية بالتعاون مع مركز دبي المالي العالمي شراكة استراتيجية قائمة على الطموح المشترك والثقة المتبادلة».