%18.7 نمو طلبات توصيل الكهرباء للمشروعات في دبي خلال 2025

أعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا» زيادة عدد طلبات توصيل الكهرباء للمشروعات التجارية والسكنية والصناعية، من خلال خدمة «الناموس»، بنسبة 18.74% في عام 2025، مقارنة بعام 2024، حيث تتيح هذه الخدمة للاستشاريين والمقاولين المعتمدين لدى الهيئة توصيل الكهرباء للمشروعات التي تصل أحمالها إلى 150 كيلوواط في خطوتين وخلال خمسة أيام فقط، وذكرت الهيئة، في بيان، أمس، أن عدد طلبات توصيل الكهرباء للمشروعات وصل إلى 9786 طلباً خلال عام 2025، فيما بلغ عدد الاستشاريين والمقاولين المعتمدين لدى الهيئة 2379 استشارياً ومقاولاً بنهاية العام الماضي.

وأكد العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، سعيد محمد الطاير، مواصلة الهيئة جهودها لدفع عجلة التقدم في تحقيق أهداف أجندة دبي الاقتصادية «D33» وتهيئة أفضل بيئات الأعمال الداعمة والتنافسية، وقال الطاير: «نوفر البرامج والمبادرات التي توسّع فرص نمو المشروعات، وتسهم في تسريع الإجراءات لمواكبة الازدهار السكاني والعمراني والاقتصادي في دبي، ونقدم التسهيلات للمشروعات الصناعية والتجارية والسكنية لمساعدة شركائنا على تنفيذ أعمالهم بسرعة ويسر».

بدوره، قال النائب التنفيذي للرئيس لقطاع توزيع الطاقة في الهيئة، راشد بن حميدان، إن الهيئة تعتمد أحدث التقنيات والحلول لتمكين الاستشاريين والمقاولين من إجراء معاملاتهم في أي وقت ومن أي مكان، بسهولة وأمان، عبر التطبيق الذكي أو الموقع الإلكتروني للهيئة.