111.2مليار درهم توزيعات نقدية لـ 60 شركة مدرجة في 2025

تشهد أسواق المال في الإمارات نشاطاً ملحوظاً مع إعلان معظم الشركات المدرجة في سوق دبي المالي وسوق أبوظبي للأوراق المالية، عن توزيعات نقدية على مساهميها، وذلك بعد تحقيق نتائج مالية قوية خلال العام الماضي.

وتعكس هذه التوزيعات ثقة الشركات بأدائها المالي، وقدرتها على تحقيق أرباح مستدامة، في خطوة تُعد مؤشراً إيجابياً يعزز جاذبية الأسواق الإماراتية للمستثمرين الباحثين عن عائدات مستقرة وفرص استثمارية واعدة.

وبحسب رصدٍ لـ«الإمارات اليوم»، استناداً إلى إفصاحات الشركات في كلا السوقين، فقد بلغت التوزيعات النقدية لـ60 شركة مدرجة خلال العام الماضي 2025 نحو 111.27 مليار درهم، وهي توزيعات مرهونة بموافقة الجمعيات العمومية لتلك الشركات، المزمع انعقادها في مواعيد مختلفة خلال شهر مارس المقبل.

قطاع البنوك

وأظهر الرصد استحواذ قطاع البنوك على النصيب الأكبر من التوزيعات بواقع 33.18 مليار درهم، وبنسبة 29.82% من إجمالي قيمة التوزيعات، فيما تصدّر بنك أبوظبي الأول القائمة بتوزيعات بلغت نحو 8.83 مليارات درهم، يليه بنك الإمارات دبي الوطني بنحو 6.31 مليارات درهم، ثم بنك أبوظبي التجاري بنحو 4.98 مليارات درهم، ومصرف أبوظبي الإسلامي بنحو 3.52 مليارات درهم.

بدوره، حلّ بنك دبي الإسلامي خامساً بتوزيعات بلغت نحو 2.53 مليار درهم، تلاه بنك المشرق بنحو 2.04 مليار درهم، ثم بنك دبي التجاري بنحو 1.74 مليار درهم، وبنك رأس الخيمة الوطني بنحو 1.26 مليار درهم.

قطاعا «الطاقة» و«العقارات»

وجاء قطاع الطاقة ثانياً، مستحوذاً على نسبة 17.93% من إجمالي التوزيعات النقدية المعلن عنها وبقيمة تبلغ نحو 19.96 مليار درهم، بينما حلّ قطاع العقارات ثالثاً باستحواذه على نسبة تبلغ 13.93% وبإجمالي توزيعات يبلغ نحو 15.51 مليار درهم.

وفي قطاع العقارات، تصدّرت شركة إعمار العقارية قائمة الشركات من حيث قيمة التوزيعات بنحو 8.83 مليارات درهم، تلتها «شركة إعمار للتطوير» بقيمة تبلغ نحو أربعة مليارات درهم، ثم «الدار العقارية» بنحو 1.61 مليار درهم، و«مساكن دبي ريت» بـ1.1 مليار درهم، فيما سجلت «مجموعة تيكوم» نحو 840 مليون درهم، و«ديار للتطوير» 218.79 مليون درهم، و«الاتحاد العقارية» 128.68 مليون درهم.

قطاع المرافق العامة

وحلّ قطاع المرافق العامة رابعاً، مستحوذاً على ما نسبته 11.18% من إجمالي التوزيعات بقيمة 12.44 مليار درهم، حيث أعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا»عن توزيعات بقيمة 6.2 مليارات درهم، و«أبوظبي الوطنية للطاقة» عن توزيعات جاوزت خمسة مليارات درهم، و«الوطنية للتبريد المركزي - تبريد» 369.88 مليون درهم، و«الإمارات لأنظمة التبريد المركزي - إمباور» بنحو 875 مليون درهم.

«الاتصالات» و«الخدمات»

من جهته، حلّ قطاع الاتصالات خامساً بإجمالي 10.38 مليارات درهم مستحوذاً على نسبة 9.32% من إجمالي التوزيعات، موزعة بواقع نحو 7.47 مليارات درهم لــ«مجموعة إي آند»، و2.9 مليار درهم لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة «دو».

وجاء قطاع المواد الأساسية سادساً بتوزيعات نقدية بلغت 5.83 مليارات درهم، تلاه قطاع السلع الاستهلاكية التقديرية بـ3.14 مليارات درهم، ثم «الاستثمار والخدمات المالية» بتوزيعات بقيمة 2.5 مليار درهم، وقطاع الخدمات بـ2.21 مليار درهم، و«الصناعة» بـ2.19 مليار درهم.

فيما بلغت قيمة التوزيعات النقدية عن العام الماضي 2025 في قطاع الطيران نحو 1.4 مليار درهم، و«السلع الاستهلاكية» 1.08 مليار درهم، و«الرعاية الصحية» 718.81 مليون درهم، وقطاع التأمين 548.36 مليون درهم، وقطاع التكنولوجيا 135 مليون درهم.

زخم

وتعقيباً، أكد مدير التداول في شركة ضمان للأوراق المالية، وائل مهدي، أن الزخم الذي شهدته أسواق المال الإماراتية منذ بداية العام يرتبط بشكل رئيس بقوة التوزيعات النقدية المعلنة، والتي لعبت دوراً محورياً في تحفيز شهية المستثمرين ودعم السيولة.

وقال مهدي لـ«الإمارات اليوم» إن التوزيعات السخية دفعت المستثمرين، المحليين والأجانب، إلى بناء مراكز مالية مبكراً، بهدف الاستفادة من العوائد المنتظرة.

وأشار إلى أن العائد النقدي يُعد عاملاً حاسماً في قرارات الاستثمار، ليس فقط كمصدر دخل مباشر، بل أيضاً كمؤشر على متانة المراكز المالية وقوة التدفقات التشغيلية.

وأضاف أن جزءاً كبيراً من هذه التوزيعات يُعاد ضخه تقليدياً في الأسواق بعد صرفه، ما يعزّز مستويات السيولة ويدعم استمرار الزخم الإيجابي للمؤشرات.

• قطاع البنوك يستحوذ على النصيب الأكبر من التوزيعات بواقع 33.18 مليار درهم، وبنسبة 29.82% من إجمالي قيمة التوزيعات.