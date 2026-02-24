«إمباور» تبدأ تصميم محطتها الخامسة في «الخليج التجاري»

أعلنت مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي «إمباور»، توقيع عقد تصميم محطتها الخامسة لتبريد المناطق بمنطقة الخليج التجاري في دبي، ضمن المشروع الحائز شهادتَي «غينيس» للأرقام القياسية، بقدرة إنتاجية تصل إلى 44 ألف طن تبريد على أن تنطلق أعمال البناء في الربع الرابع من عام 2026.

وأفاد بيان، صدر أمس، بأن هذه الخطوة تأتي في إطار الاستراتيجية التوسعية للمؤسسة، والتي تسعى من خلالها إلى مواكبة النمو العمراني المتسارع في إمارة دبي وما يصاحبه من طلب متزايد على خدمات تبريد المناطق المستدامة، إلى جانب التزامها بتعزيز بنيتها التحتية وتوسيع نطاق خدماتها في المواقع الحيوية في دبي.

وتُعد المحطة الجديدة امتداداً لمشروع الخليج التجاري الذي تنفذِّه «إمباور»، والذي دخل موسوعة «غينيس» مرتين على التوالي، الأولى عن «أعلى قدرة تبريد لمحطة تبريد مناطق» بقدرة موصلة بلغت 276 ألفاً و545 طن تبريد، والثانية عن «أكبر تغطية لمحطة تبريد مناطق في العالم»، حيث تقدم خدماتها لـ201 مبنى متعددة الاستخدامات منها السكنية والتجارية والفندقية والخدماتية وغيرها.

وقال الرئيس التنفيذي لـ«إمباور»، أحمد بن شعفار: «يأتي توقيع عقد تصميم المحطة الخامسة لتبريد المناطق في منطقة الخليج التجاري امتداداً لاستراتيجية (إمباور) التوسعية الرامية إلى مواكبة النمو العمراني المتسارع الذي تشهده إمارة دبي، والاستجابة للطلب المتزايد على حلول تبريد المناطق المستدامة»، وأضاف: «يعكس هذا المشروع التزامنا بدعم خطط دبي في مجال الاستدامة، من خلال توفير حلول تبريد صديقة للبيئة تسهم في رفع كفاءة استهلاك الطاقة، وخفض الانبعاثات، وتعزيز كفاءة البنية التحتية الحضرية»، مشيراً إلى أن مشروع الخليج التجاري يُشكل أحد النماذج الرائدة عالمياً في تبريد المناطق.