نظّم مكتب أبوظبي للصادرات «أدكس»، الذراع التمويلية للصادرات التابع لصندوق أبوظبي للتنمية، ورشة عمل حول ائتمان الصادرات، بمشاركة نخبة من شركاء الائتمان المحليين والدوليين، وذلك في إطار جهوده المستمرة لتعزيز التكامل المؤسسي ضمن منظومة تمويل التجارة، ودعم تنافسية الصادرات الإماراتية في الأسواق العالمية. وشكّلت الورشة منصة استراتيجية للحوار والتفاعل مع الجهات العاملة بقطاع الائتمان، حيث جرى تسليط الضوء على دور الائتمان كأداة مهمة في دعم تمويل الصادرات، وتعزيز إدارة المخاطر، ورفع مستويات الثقة في معاملات التجارة الخارجية، بما يواكب النمو المتسارع في حجم الأنشطة التصديرية وتنوّع الأسواق المستهدفة أمام المصدرين الإماراتيين.