«دبي المالي» يربح 20.7 مليار درهم بدعم أسهم «العقارات» و«البنوك»

أغلق سوق دبي المالي، تعاملات اليوم، مرتفعاً بنسبة 1.82%، أو ما يعادل 120.35 نقطة، عند مستوى 6710.88 نقطة، بدعم نمو جماعي للقطاعات وعلى رأسها أسهم قطاعات العقارات والبنوك والصناعة.

وصعد رأس المال السوقي لـ«دبي المالي» إلى أكثر من 1.1223 تريليون درهم، في نهاية جلسة اليوم، مقارنة بـ1.1016 تريليون درهم في نهاية تعاملات الجمعة الماضية، بمكاسب بلغت نحو 20.7 مليارات درهم.

ودعم أداء السوق نمو جماعي لأسهم القطاعات، وعلى رأسها أسهم قطاع العقارات بـ 2.77%، والبنوك بنسبة 2.11% والصناعة بـ1.24%، إضافة إلى أسهم الاتصالات 1.4% و الخدمات الاستهلاكية بـ 1.33%، والمرافق العامة بـ 0.75%.

واتجه المستثمرون الأجانب (غير العرب) في سوق دبي إلى الشراء بصافي استثمار بلغ 204.27 مليون درهم، بعد أن سجلوا مشتريات بقيمة 571.25 مليون درهم، مقابل مبيعات بقيمة 366.97 مليون درهم.

واستقطبت الأسهم المدرجة في سوق دبي المالي، خلال تعاملات اليوم، سيولة جاوزت 1.01 مليار درهم، بعد التداول على نحو 197.54 مليون سهم، وتنفيذ 18312 صفقة.

واستحوذت أسهم ست شركات مدرجة في «دبي المالي»، هي: «إعمار العقارية»، و«بنك الإمارات دبي الوطني»، و«بنك دبي الإسلامي» و«إعمار للتطوير»، و«العربية للطيران» و«طلبات»، على نحو 85.61% من سيولة السوق في نهاية تعاملات أمس.

وبحسب بيانات السوق، فإن إجمالي قيمة التداول على الأسهم الستة بلغ نحو 872.63 مليون درهم، فيما بلغ إجمالي قيمة التداول في سوق دبي المالي ككل نحو1.019 مليار درهم.

وتصدر سهم شركة إعمار العقارية نشاط السوق، من حيث السيولة بنحو 547.87 مليون درهم، مرتفعاً بنسبة 3.64% عند 17.05 درهماً، فيما جاء سهم «الإمارات دبي الوطني»، ثانياً بقيمة تداولات 101.35 مليون درهم بنمو 2.92% عند 37 درهماً.

وحلّ سهم «بنك دبي الاسلامي» ثالثاً بتداولات بلغت 84.55 مليون درهم عند 8.74 درهماً للسهم، كما سجل سهم شركة «إعمار للتطوير» تداولات بنحو 62.41 مليون درهم، مرتفعاً 2.9% عند 19.4 درهم للسهم، فيما بلغت تداولات سهم «العربية للطيران» نحو 44.52 مليون درهم، و«طلبات» 31.91 مليون درهم عند 0.74 درهم للسهم.

من جهته، أنهى سوق أبوظبي للأوراق المالية تعاملات، اليوم، مرتفعاً بنسبة 0.55 % ليغلق عند مستوى 10639.44 نقطة، وارتفعت رسملة السوق إلى نحو 3.19 تريليونات درهم في نهاية جلسة اليوم، مقارنة بـ3.179 تريليونات درهم في نهاية تعاملات الجمعة الماضية، بمكاسب 10.81 مليارات درهم.

واستقطبت الأسهم المدرجة في سوق أبوظبي، خلال تعاملات اليوم، سيولة جاوزت 1.31 مليار درهم، بعد التداول على نحو 291.57 مليون سهم، وتنفيذ 27005 صفقة.