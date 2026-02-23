17 درهماً زيادة في سعر غرام الذهب خلال أسبوعين

واصلت أسعار الذهب ارتفاعها للأسبوع الثاني على التوالي، مسجلة بنهاية الأسبوع الماضي زيادات راوحت بين 4.75 و7.75 دراهم للغرام من مختلف العيارات، مقارنة بأسعاره بنهاية الأسبوع السابق له، بحسب مؤشرات الأسعار المعلنة في دبي والشارقة، ليصل إجمالي الزيادات السعرية للمعدن الأصفر خلال أسبوعين إلى 17 درهماً.

وأفاد مسؤولو منافذ لتجارة الذهب والمجوهرات لـ«الإمارات اليوم»، بأن مواصلة ارتفاع أسعار المعدن الأصفر، ووصوله إلى معدلات قياسية، أسهم في حالة من بطء الطلب على منتجات المشغولات والسبائك، بدعم من انشغال العديد من المتعاملين ببداية شهر رمضان، لافتين إلى أن النسب الأكبر من الطلب تركزت في مبيعات السائحين.

إلى ذلك، بلغ سعر غرام الذهب من عيار 24 قيراطاً 615.25 درهماً، بارتفاع قيمته 7.75 دراهم، مقارنة بأسعاره في نهاية الأسبوع السابق. فيما سجل سعر الغرام عيار 22 قيراطاً مبلغ 569.75 درهماً، بزيادة قدرها 7.25 دراهم. ووصل سعر الغرام عيار 21 قيراطاً إلى 546.25 درهماً، بارتفاع بلغ 7.25 دراهم. كما وصل سعر الغرام من عيار 18 قيراطاً إلى 468.25 درهماً، بزيادة بلغت ستة دراهم، وبلغ سعر عيار 14 قيراطاً 365.25 درهماً، بارتفاع وصل إلى 4.75 دراهم.

من جهته، قال مسؤول المبيعات في محل «ريجي لتجارة الذهب والمجوهرات»، مانجيش بالكيرا، إن «مواصلة أسعار الذهب ارتفاعها وتسجيلها معدلات أسعار قياسية، أسهم في تأجيل العديد من المتعاملين قرار شراء المشغولات الذهبية، خصوصاً مع كون الزيادات جاءت بالأساس على حدود سعرية مرتفعة».

وأضاف أن «معظم عمليات الشراء حالياً في الأسواق يتركز في الإقبال من السائحين لشراء الهدايا من المشغولات الذهبية والمجوهرات، التي تركزت الحصص الأكبر منها في المنتجات من القطع الصغيرة».

من جانبه، قال مدير محل «ريكي لتجارة الذهب والمجوهرات»، ريكي داهناك، إن «وصول أسعار الذهب إلى معدلات قياسية خلال الفترة الأخيرة جعل العديد من المتعاملين يحجمون حالياً عن شراء السبائك مع ترقب عودة الأسعار للانخفاض مرة أخرى»، لافتاً إلى أن «الأسواق تشهد أيضاً بطئاً في الطلب على مبيعات المشغولات».

وأضاف أن «الأسواق تشهد في المعتاد مظاهر هدوء في الطلب على مبيعات المشغولات مع بداية رمضان، مع انشغال معظم المتعاملين بطقوس الاحتفاء بالشهر الكريم، وجاءت ارتفاعات الأسعار لتزيد حالة البطء في الطلب على المشغولات».

وأشار مسؤول المبيعات في محل «دايمو لتجارة الذهب والمجوهرات»، ديل سون، إلى أن «ارتفاع أسعار الذهب بمعدلات كبيرة، تجعل العديد من المتعاملين يفضلون عدم البيع أو الشراء لمنتجات السبائك، مع ترقب الأسعار أملاً في استقرار الأسعار عند معدلات مرتفعة للبيع، بهدف بيع منتجات السبائك أو للانخفاض بهدف الشراء».

وأوضح أن «تركز الحصص الأكبر من المبيعات للمشغولات في الطلب من قبل السائحين يأتي في ظل تأجيل العديد من المتعاملين في الأسواق المحلية للشراء في ظل الزيادات الكبيرة للأسعار».