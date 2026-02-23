إطلاق أول تطبيق مراسلة «مشفر»

في الوقت الذي لا تتيح منصات التواصل الاجتماعي، التابعة لشركات التكنولوجيا الكبرى، إمكانية استخدام تطبيقات محادثة خاصة خارجية، دمجت شبكة التواصل الاجتماعي اللامركزية والمفتوحة «بلوسكاي» تقنية جديدة من شركة «جيرم نتورك» الناشئة، بهدف توفير خدمة مراسلة مشفرة بين طرفين داخل تطبيق «بلوسكاي»، ليصبح التطبيق «جيرم دي.إم»، أول تطبيق مراسلة خاص يمكن تشغيله مباشرة من داخل تطبيق «بلوسكاي».

بالتزامن مع هذا الإطلاق، تصدر شركة «جيرم» أيضاً إرشادات جديدة تتيح للتطبيقات الأخرى المبنية على بروتوكول «إيه.تي» الأساسي الذي يدعم العمل من داخل تطبيق «بلوسكاي».