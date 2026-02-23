تعاون بين «كهرباء دبي» و«فيرست» في الطاقة المستدامة

بحث العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، سعيد محمد الطاير، سبل تعزيز التعاون في مجالات الطاقة المستدامة والابتكار، وذلك خلال استقباله زميل أول في «Mission Possible Partnership»، وعضو مجلس إدارة شركة «فيرست بابليك هيدروجين»، روبرت هيرتزبيرغ، ووفداً رفيع المستوى من معهد أبحاث الطاقة الكهربائية الأميركي. وتركزت المباحثات على تعزيز التعاون في البحث والتطوير والابتكار وبناء الكفاءات وبرامج تدريبية متخصصة في مجالات متعددة، تشمل الشبكة الذكية، والطاقة المتجددة، وتخزين الطاقة، وتحديث الشبكات، وكفاءة الطاقة، والأمن السيبراني، ودمج الأنظمة الكهروضوئية، وتحليل البيانات.