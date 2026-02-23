«طيران الإمارات»: إلغاء وتعديل رحلات إلى نيويورك بسبب عاصفة ثلجية

أعلنت «طيران الإمارات» عن تأثر عدد من رحلاتها الجوية المتجهة إلى مدينة نيويورك، ومطار «نيوآرك» في الولايات المتحدة، نتيجة الظروف الجوية المتوقعة والعاصفة الثلجية التي تضرب المنطقة.

وأوضحت الناقلة في تحديث على موقعها الشبكي، أمس، أن العاصفة الثلجية أدت إلى إلغاء وإعادة جدولة عدد من الرحلات، في إطار الإجراءات التشغيلية الهادفة إلى ضمان سلامة المسافرين والطواقم الجوية.

ودعت «طيران الإمارات» المسافرين المتأثرين بإلغاء الرحلات إلى التواصل مع وكالات السفر الخاصة بهم لإعادة الحجز، فيما طلبت من العملاء الذين أجروا حجوزاتهم مباشرة عبر الناقلة، التواصل مع الشركة للحصول على المساعدة. كما أكدت الشركة أن المسافرين المتأثرين بإعادة جدولة الرحلات، خصوصاً أولئك الذين لديهم رحلات متابعة عبر دبي، ستتم إعادة حجزهم تلقائياً حتى وجهاتهم النهائية، مع ضرورة متابعة حالة الرحلات بشكل منتظم للاطلاع على أحدث المواعيد.

وطلبت الناقلة من جميع المسافرين التأكد من تحديث بيانات الاتصال الخاصة بهم عبر خدمة «إدارة الحجز» لضمان تلقي آخر المستجدات.

يشار إلى أن «طيران الإمارات» تصدّرت شركات الطيران العالمية من حيث حجم السعة التشغيلية خلال شهر فبراير الجاري، مسجلة أعلى معدل للمقاعد المتاحة لكل كيلومتر على الرحلات الدولية، وذلك بحسب تقرير حديث صادر عن مؤسسة «أو إيه جيه» المتخصصة في بيانات الطيران، وتحليل مؤشرات الأداء التشغيلي عالمياً.

واحتلت «طيران الإمارات» المركز الأول ضمن أكبر 20 شركة عالمية، مشيرة إلى أن هذا الأمر جاء بدعم من أسطولها المكون من طائرات «A380» والطائرات عريضة البدن المنتشرة عبر شبكة عالمية طويلة المدى وواسعة الانتشار.

