"طيران الإمارات": إلغاء وتعديل رحلات إلى نيويورك بسبب عاصفة ثلجية

أعلنت طيران الإمارات عن تأثر عدد من رحلاتها الجوية المتجهة إلى مدينة نيويورك ومطار نيوآرك في الولايات المتحدة، نتيجة الظروف الجوية المتوقعة والعاصفة الثلجية التي تضرب المنطقة.

وأوضحت الناقلة في تحديث على موقعها الشبكي اليوم، أن العاصفة الثلجية أدت إلى إلغاء وإعادة جدولة عدد من الرحلات، في إطار الإجراءات التشغيلية الهادفة إلى ضمان سلامة المسافرين والطواقم الجوية.

الرحلات الملغاة

EK203 بتاريخ 22 فبراير: دبي – نيويورك (JFK)

EK204 بتاريخ 23 فبراير: نيويورك (JFK) – دبي

EK209 بتاريخ 22 فبراير: أثينا – نيوآرك (EWR)

EK210 بتاريخ 23 فبراير: نيوآرك (EWR) – أثينا

الرحلات المعاد جدولتها

EK202 (22 فبراير):

الإقلاع من نيويورك (JFK) الساعة 18:00 بالتوقيت المحلي، والوصول إلى دبي الساعة 15:25 يوم 23 فبراير.

EK201 (23 فبراير):

الإقلاع من دبي الساعة 14:30 بالتوقيت المحلي، والوصول إلى نيويورك (JFK) الساعة 19:55 بالتوقيت المحلي.

EK206 (22 فبراير):

الإقلاع من نيويورك (JFK) الساعة 20:00 بالتوقيت المحلي، والوصول إلى ميلانو الساعة 09:35 يوم 23 فبراير.

EK205 (23 فبراير):

الإقلاع من ميلانو الساعة 18:40 بالتوقيت المحلي، والوصول إلى نيويورك (JFK) الساعة 21:55 بالتوقيت المحلي.

ودعت طيران الإمارات المسافرين المتأثرين بإلغاء الرحلات إلى التواصل مع وكالات السفر الخاصة بهم لإعادة الحجز، فيما طلب من العملاء الذين أجروا حجوزاتهم مباشرة عبر الناقلة التواصل مع الشركة للحصول على المساعدة.

كما أكدت الشركة أن المسافرين المتأثرين بإعادة جدولة الرحلات، خصوصاً أولئك الذين لديهم رحلات متابعة عبر دبي، سيتم إعادة حجزهم تلقائياً حتى وجهاتهم النهائية، مع ضرورة متابعة حالة الرحلات بشكل منتظم للاطلاع على أحدث المواعيد.

وطلبت الناقلة من جميع المسافرين التأكد من تحديث بيانات الاتصال الخاصة بهم عبر خدمة “إدارة الحجز” لضمان تلقي آخر المستجدات