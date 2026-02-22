«مجموعة الذهب» تحذر من شراء «المشغولات» عبر حسابات غير موثوقة على «السوشيال ميديا»

حذرت مجموعة الذهب والمجوهرات في دبي من مخاطر التعرض لشراء الذهب والمجوهرات عبر صفحات غير مضمونة أو غير موثوقة على منصات التواصل الاجتماعي.

وأشارت لـ«الإمارات اليوم»، إلى أن بعض الصفحات تروج لمشغولات ذهبية أو مجوهرات عبر صور ومقاطع فيديو بأسعار منخفضة، بشكل مبالغ فيه لجذب المتعاملين، ويطالبون بتحويل الأموال وقد يختفي أصحابها بعد الشراء أو يمتنعون عن الرد، إضافة إلى احتمالية بيع منتجات دون فواتير، لا يمكن استبدالها أو إرجاعها أو ضمان مدى جودتها.

وتفصيلاً، قال رئيس مجلس إدارة مجموعة الذهب والمجوهرات في دبي، توحيد عبدالله، إنه «يجب الحذر من شراء مشغولات الذهب أو المجوهرات عبر صفحات للتواصل الاجتماعي غير موثوقة ولا تملك تراخيص لممارسة تلك الأنشطة التجارية بشكل يوفر أي حماية للمستهلكين عند حدوث نزاعات أو لضمان المنتجات المبيعة».

وأوضح أن «العديد من منصات التواصل الاجتماعي، تشهد، بشكل كبير، خلال الفترات الأخيرة صفحات تعرض منتجات للمشغولات الذهبية أو المجوهرات بأسعار وهمية ومنخفضة بشكل مبالغ فيه، مقارنة بأسعارها الفعلية في متاجر التجزئة، أو تعرض المشغولات عبر صور ومقاطع فيديو بأسعار منخفضة كأنها ضمن عروض ترويجية لزيادة جذب واستقطاب المتعاملين».

وأضاف عبدالله أن «مخاطر التعرض للوقوع في عمليات الشراء عبر صفحات غير مرخصة ولا مضمونة على التواصل الاجتماعي متعددة، أبرزها إمكانية اختفاء أصحاب تلك الصفحات وعدم الرد على المتعاملين عقب تحويل الأموال لهم بغرض الشراء».

وأشار إلى أن «المخاطر تشمل أيضاً عدم ضمان جودة المنتجات وسلامتها أو مطابقتها المواصفات المعلن عنها، إضافة إلى صعوبة الاستبدال أو إرجاع تلك المشغولات مع عدم وجود مقار أو منصات ثابتة مرخصة لتلك الصفحات، وعدم وجود فواتير تثبت حقوق المتعاملين مع عدم منح تلك الصفحات فواتير للمشترين».

ولفت إلى أن «بعض الصفحات تستغل مواسم الشراء للمشغولات وتروج لمنتجات مختلفة لاصطياد المتعاملين عبر الأسعار المخفضة»، داعياً إلى «ضرورة أن يكون لدى المتعاملين الوعي الكافي عند شراء المشغولات الذهبية وعدم الانسياق لمغريات قد تكون غير حقيقية».

وقال عبدالله، إنه «يجب على المتعاملين، الشراء من متاجر رسمية في الأسواق أو عبر منصات مضمونة ومرخّصة داخل الدولة، يمكن الرجوع إليها لاحقاً عند اكتشاف عدم جودة أو سلامة أي منتجات، مع ضرورة المطالبة بفواتير مشتريات أو شهادات للضمان عند شراء مجوهرات ماسية لضمان حقوق المستهلك».

وأشار إلى أن «المتاجر والمنصات والصفحات المرخّصة تخضع للمعايير الرقابية والإشرافية التي تتسم بها الأسواق المحلية في قطاع تجارة الذهب والمجوهرات والتي تضمن الجودة المرتفعة والسلامة لجميع المنتجات، وهو ما يستدعي ضرورة الوعي والحذر لدى المتعاملين في الابتعاد عن أي صفحات غير موثوقة أو قد تدار من خارج الدولة».