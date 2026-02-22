«كهرباء دبي» تعزّز جودة الحياة لموظفيها بـ «رحلة تفاعلية»

نظم مجلس شباب هيئة كهرباء ومياه دبي رحلة تفاعلية إلى حديقة مشرف في دبي، بمشاركة 60 موظفاً من شباب الهيئة. وتضمنت الفعالية باقة من الأنشطة الرياضية والترفيهية والبيئية، الهادفة إلى توطيد أواصر التواصل المجتمعي وتفاعل الشباب المباشر مع البيئة الطبيعية. وقالت رئيسة مجلس شباب هيئة كهرباء ومياه دبي، عائشة محمد الرميثي: «انسجاماً مع الأجندة الوطنية للشباب 2031، يقدّم مجلس شباب الهيئة تجارب متكاملة تعزّز جودة الحياة، وتحفز على اتباع نمط حياة رياضي وصحي وصديق للبيئة، بما يعزز سعادة الشباب وإنتاجيتهم، ويجسد القيم المجتمعية الأصيلة وتراث دولة الإمارات، الذي يجعل من احترام الإنسان للبيئة عنصراً أساسياً في رؤية الدولة المستقبلية، ونهجها لتحقيق الاستدامة وصون الموارد للأجيال الحالية والمقبلة».

