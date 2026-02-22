«تويوتا» تستدعي 4374 مركبة للتحديث بأميركا

أعلنت شركة «تويوتا موتور» للهندسة والتصنيع عن استدعاء 4374 مركبة لتحديث برنامج وحدة التحكم الإلكترونية لناقل الحركة. جاء ذلك في إشعار استدعاء، نشرته عبر الإنترنت الإدارة الوطنية الأميركية لسلامة المرور على الطرق السريعة. وتستدعي شركة «تويوتا» بعض سيارات (لكزس إل.إكس 600، موديل 2025-2026). وفي حالة تعطل صمام الملف اللولبي لناقل الحركة، ربما ينقطع الاتصال بين وحدة التحكم الإلكترونية لناقل الحركة ووحدة التحكم الإلكترونية للمحرك، ما قد يؤدي إلى تلف ناقل الحركة، حسب وكالة بلومبيرغ للأنباء، أمس.

وسيقوم الوكلاء بتحديث برنامج وحدة التحكم الإلكترونية لناقل الحركة مجاناً.