دبي تستقبل مليوني سائح دولي خلال يناير 2026

كشفت دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي عن أحدث الإحصاءات الخاصة بأداء قطاع السياحة وأعداد الزوار الدوليين، وأظهرت نجاح دبي في استقطاب مليوني سائح دولي خلال يناير 2026، مقابل 1.94 مليون سائح في الفترة ذاتها من العام الماضي، بنسبة نمو بلغت نحو 3%.

وبحسب بيانات صادرة عن الدائرة، حصلت "الإمارات اليوم" على نسخة منها، حلت أوروبا الغربية في المركز الأول، من حيث مصدر الزوّار إلى دبي، بناءً على المنطقة الجغرافية، مستحوذة على نسبة 18% من إجمالي عدد الزوار خلال يناير، مسجلة نحو 364 ألف زائر دولي، تلتها منطقة روسيا ورابطة الدول المستقلة وأوروبا الشرقية بنحو 16%، مسجلة نحو 325 ألف زائر.

وحلّت منطقة دول مجلس التعاون الخليجي في المركز الثالث بنحو 16%، بمعدل وصل إلى 323 ألف سائح دولي، فيما استحوذت منطقة جنوب آسيا على نحو 15% من إجمالي أعداد السياح الدوليين إلى دبي خلال يناير 2025، مسجلة أكثر من 287 ألف سائح دولي، ونسبة بلغت 12% لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بمعدل وصل إلى 238 ألف سائح، بينما استحوذت دول شمال وجنوب شرق آسيا على حصة بلغت 9% من الإجمالي، مسجلة نحو 173 ألف سائح دولي.

ووصل إجمالي أعداد السياح الدوليين من الأميركتين إلى أكثر من 152 ألف سائح دولي مستحوذتين على 8% من إجمالي العدد، مقابل حصة بلغت 4% لإفريقيا بمعدل وصل إلى نحو 87 ألف زائر، في حين استحوذت منطقة "أسترالاسيا" على نسبة بلغت نحو 2%، وبمعدل 46 ألف سائح دولي.

إلى ذلك، بلغ عدد الغرف الفندقية في دبي بنهاية يناير 2026 أكثر من 154.7 ألف غرفة فندقية ضمن 827 منشأة فندقية، مقابل 153.6 ألف غرفة فندقية ضمن 831 منشآت بنهاية يناير 2025.

وسجل متوسط الإشغال الفندقي في جميع المنشآت العاملة في دبي نسبة 86.2% خلال يناير الماضي، مقابل 84.3% في الفترة ذاتها من عام 2025.

بدورها، استحوذت الغرف الفندقية الفاخرة من فئة "خمس نجوم" على نسبة 37% من إجمالي حجم السوق الفندقية في دبي، مسجلة نحو 56.4 ألف غرفة فندقية ضمن 174 منشأة فندقية، تلتها الغرف الفندقية من فئة "أربع نجوم" بنسبة 28%، مسجلة نحو 43.6 ألف غرفة فندقية ضمن 195 منشأة.

من جهتها، استحوذت الفنادق المصنفة بين "ثلاث نجوم" و"نجمة" على نحو 19% من إجمالي حجم السوق الفندقية، بسعة جاوزت 29.5 ألف غرفة فندقية، ضمن 278 منشأة فندقية.

وسجلت الشقق الفندقية أكثر من 25.2 ألف غرفة ضمن 180 منشأة، لتستحوذ بذلك على نحو 16% من إجمالي حجم السوق الفندقية في دبي.

وسجلت مدة إقامة النزلاء في فنادق دبي، بنهاية يناير الماضي، 3.79 ليالٍ فندقية، مقابل 3.76 ليالٍ في الفترة ذاتها من عام 2025، في حين وصل عدد الليالي (الغرف المحجوزة) إلى أكثر من 4.11 ليلة مبيت، مقابل نحو 4.01 ملايين ليلة مبيت خلال فترة المقارنة، بنسبة نمو بلغت نحو 2%.

ووصل معدل السعر اليومي للغرفة الفندقية في دبي إلى 775 درهماً خلال يناير 2026، مقابل 683 درهماً في الفترة ذاتها من العام الماضي بنمو 13%، فيما وصل متوسط العائدات من الغرف المتوافرة إلى 668 درهماً في يناير 2026، مقابل 576 درهماً في الفترة ذاتها من العام الماضي، بنمو 16%.