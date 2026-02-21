142 مليار درهم تصرفات عقارية في أبوظبي خلال 2025

أعلن مركز أبوظبي العقاري، الجهة المسؤولة عن تنظيم القطاع العقاري في إمارة أبوظبي، أمس، أن السوق العقارية في الإمارة حققت نمواً لافتاً وأرقاماً قياسية في إجمالي التصرفات والمعاملات العقارية، خلال العام 2025، ما يرسخ المكانة العالمية الرائدة لإمارة أبوظبي وجهة مُفضلة للمستثمرين، ومركزاً عالمياً موثوقاً للاستثمار العقاري. وكشفت نتائج الأداء السنوي للسوق العقاري في أبوظبي عن أن إجمالي التصرفات العقارية سجّلت 142 مليار درهم عبر تنفيذ 42814 معاملة عقارية، مُحققةً نمواً نسبته 44% في قيمة التصرفات، وزيادة بنسبة 52% في إجمالي عدد المعاملات العقارية مقارنة بعام 2024.

وأظهر القطاع العقاري خلال العام الماضي أداءً قوياً ومتنوّعاً، إذ بلغت قيمة معاملات البيع والشراء 99.4 مليار درهم من خلال تنفيذ 25604 معاملات، في حين أسهمت معاملات الرهن العقاري بقيمة 42.7 مليار درهم عبر 17210 معاملات.

وسجّلت الاستثمارات الأجنبية المباشرة في القطاع العقاري بأبوظبي 8.2 مليارات درهم خلال عام 2025، مُحققةً نمواً بنسبة 13% مقارنة بعام 2024.

وتنوعت جنسية المستثمرين من أكثر من 100 جنسية مختلفة حول العالم، جاء في المقدمة، مستثمرو روسيا، والصين، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة، وفرنسا، وكازاخستان، ما يُظهر جاذبية أبوظبي عالمياً لدى الأسواق المُتقدمة والناشئة على حد سواء.

واستحوذت المناطق الاستثمارية على اهتمام دولي واسع، وشكّلت الاستثمارات الأجنبية نحو 72% من إجمالي قيمة الاستثمارات العقارية بها، مُسجّلةً نمواً كبيراً في قيمتها بنسبة بلغت 65% لتصل إلى 54.13 مليار درهم، مقارنة بـ32.89 مليار درهم خلال العام السابق.

وفي إطار الزخم المتواصل الذي يشهده القطاع العقاري في أبوظبي والجاذبية التي يتمتع بها بين المستثمرين الدوليين، تم تسجيل 56 مشروعاً جديداً للتطوير العقاري خلال عام 2025، إلى جانب نمو عدد رخص مزاولة المهن العقارية بنسبة 57.7%، ليصل عدد المهنيين المُتخصصين المُرخّصين الذين يعملون في السوق إلى 3566 مُتخصصاً خلال العام الماضي، بما يعكس توسّع القاعدة المهنية والتنظيمية للسوق العقاري في الإمارة.