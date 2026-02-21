17.96 مليار درهم تصرفات عقارات دبي في أسبوع

تجاوزت التصرفات العقارية في دبي، خلال الأسبوع الماضي 17.96 مليار درهم، وذلك بعد تنفيذ 5086 صفقة، تضمنت مبيعات بقيمة 13.86 مليار درهم، بحسب بيانات تطبيق «دبي ريست»، التابع لدائرة الأراضي والأملاك في دبي.

وتوزعت مبيعات العقارات الأسبوعية بواقع 3144 مبايعة لوحدات سكنية، و329 مبايعة لمبانٍ، و481 مبايعة لأراضٍ، وبإجمالي 3954 صفقة.

فيما بلغت مبيعات العقارات الجاهزة نحو 7.24 مليارات درهم عبر تنفيذ 1639 صفقة، بينما بلغت مبيعات العقارات على الخريطة نحو 6.62 مليارات درهم عبر 2315 صفقة.

وسجل الرهن العقاري 937 معاملة، بقيمة 3.22 مليارات درهم، موزعة بواقع 625 معاملة لوحدات سكنية، و114 معاملة لمبانٍ، و198 معاملة لأراضٍ، فيما بلغت قيمة الهبات نحو 881.87 مليون درهم، بواقع 195 معاملة، موزعة على 158 معاملة لوحدات سكنية، و14 معاملة لمبانٍ، و23 معاملة لأراضٍ.

وجاءت منطقة «المركز التجاري الثانية» في الصدارة من حيث قيمة مبيعات العقارات بـ1.02 مليار درهم، تلتها «اليلايس 5» بنحو 901.31 مليون درهم، و«نخلة جميرا» مسجلة 800.36 مليون درهم، و«معيصم الأول» مسجلة 769.13 مليون درهم، ثم منطقة «اليلايس 1» مسجلة 630.78 مليون درهم.

وحلّت «نخلة ديرة» سادساً بـ597.99 مليون درهم، تلتها «الخليج التجاري» بـ499.46 مليون درهم، و«معيصم الثانية» مسجلة 481.19 مليون درهم، ثم منطقة «برج خليفة» بـ436.22 مليون درهم، و«قرية جميرا الدائرية» بـ379.43 مليون درهم.

وعلى مستوى الأداء اليومي، سجلت التصرفات العقارية في دبي، أمس، نحو 1.97 مليار درهم، بعد تنفيذ 541 صفقة، تضمنت مبيعات بقيمة 1.58 مليار درهم.