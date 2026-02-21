«دبي للسلع المتعددة» يدشّن وجهة للفعاليات بطاقة 4000 ضيف

أعلن مركز دبي للسلع المتعددة، التدشين الرسمي لوجهة «ذا بلازا» في منطقة «أبتاون دبي»، لتمثّل هذه المساحة المفتوحة التي تمتد على 21 ألف متر مربع ركيزةً محوريةً في المخطط العام للمنطقة. وأفاد المركز بأن هذه الوجهة صممت لتكون حاضنةً للمؤتمرات المؤسسية والفعاليات الجماهيرية والحفلات الكبرى، بطاقة استيعابية تصل إلى 4000 ضيف، ما يُعزز قدرة «أبتاون دبي» على استقطاب الشركات العالمية من مختلف القطاعات بالتزامن مع دخول المنطقة مرحلةً جديدةً من التوسع.

وتحتل «ذا بلازا» موقعاً استراتيجياً في قلب المنطقة، لتعمل كشريان ربط حيوي يصل برج أبتاون بمختلف المعالم التجارية والسكنية المحيطة، ما يرفع مستوى الترابط في مجتمع أبتاون ويكفل تكامل تجربة الزوار والمقيمين. وجُهّزت المنطقة ببنية تحتية رقمية وفنية عالية التطور، تشمل أنظمة إضاءة ومنصات عرض حديثة، لضمان انسيابية تنظيم الفعاليات واستمرارية الزخم التشغيلي على مدار العام، بما يخدم قطاعات التجارة والمال والتكنولوجيا بكفاءة عالية.

وقال الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة، أحمد بن سليّم: «يُشكل افتتاح (ذا بلازا) علامةً فارقةً في مسيرة تطور (أبتاون دبي)، حيث يُحول المنطقة إلى وجهةٍ جامعةٍ توحّد الناس عبر الأعمال والثقافة والتجارب المشتركة. وبفضل مساحتها الواسعة وقدرتها على استيعاب 4000 ضيف، تقدم (ذا بلازا) إمكانات استثنائية ترسخ مكانة (أبتاون دبي) كمنصة رئيسة للفعاليات الدولية الكبرى وللحياة المجتمعية اليومية».

وبحسب «دبي للسلع المتعددة»، يأتي الإطلاق تزامناً مع تقدم العمليات الإنشائية للمرحلة التالية من المشروع، حيث يجري حالياً تطوير برجين تجاريين بارتفاع 23 و17 طابقاً، ليضيفا مساحة إجمالية قدرها 62 ألف متر مربع من المكاتب ومساحات التجزئة الفاخرة من الفئة الممتازة. وتستهدف الخطة الشاملة للمنطقة، عند اكتمالها، توفير مساحة طابقية إجمالية تبلغ 538 ألف متر مربع، تشمل تخصيص 232 ألف متر مربع للمساحات المكتبية التجارية الفاخرة.