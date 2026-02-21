سنغافورة تطلع على تجربة الإمارات في الرقابة النووية

استضافت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، في مقرها بأبوظبي، وفداً من سنغافورة، بهدف استعراض منظومة الرقابة النووية في الإمارات، وتبادل وجهات النظر حول السلامة النووية والأطر الرقابية والحوكمة. وترأس الوفد مدير مكتب الطاقة النووية في هيئة سوق الطاقة بسنغافورة، داريل تشان، وضم ممثلين عن وزارة التجارة والصناعة، والوكالة الوطنية للبيئة، ومعهد الأبحاث والسلامة النووية، ووزارة الاستدامة والبيئة.

وقال مدير عام الهيئة، كريستر فيكتورسن، إنه ومع التشغيل الكامل لمحطة براكة للطاقة النووية، تبرز الدولة نموذجاً استشرافياً يُحتذى من قبل الدول الأعضاء التي تدرس تطوير برامجها النووية.