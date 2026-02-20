سلطة موانئ دبي تنضم إلى «الرابطة الدولية للمرافئ»

أعلنت سلطة موانئ دبي، التابعة لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، انضمامها رسمياً إلى الرابطة الدولية للموانئ والمرافئ (IAPH) بصفة عضوٍ منتظم، في خطوة تعكس توجه دبي لتعميق حضورها في المنصات الدولية المؤثرة في صناعة الموانئ، وتعزيز دورها في تطوير منظومة بحرية أكثر استدامة وكفاءة ومرونة.

وأفات في بيان أمس بأنه ومن خلال هذه العضوية، ستعزز سلطة موانئ دبي تعاونها وتبادلها المعرفي مع أكثر من 90 دولة في مجتمع الموانئ العالمي، والمشاركة في برامج الرابطة ومبادراتها العملية في مجالات خفض الانبعاثات والتحول في الطاقة، والحلول الرقمية وتنسيق البيانات عبر سلسلة الإمداد البحرية، إضافة إلى تعزيز الجاهزية وإدارة المخاطر، ورفع مستوى المرونة التشغيلية.

وأكد المدير التنفيذي لسلطة موانئ دبي بمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، الكابتن إبراهيم البلوشي، أن هذه الخطوة تمثل امتداداً لنهج دبي في تعزيز حضورها ضمن المنظومة البحرية العالمية، وتوسيع آفاق التعاون والشراكات مع الجهات العالمية، بما يدعم استدامة القطاع ويرفع كفاءة سلاسل الإمداد، مؤكداً أن هذه الخطوة ترسخ تنافسية دبي كمركز بحري مبتكر وجاهز للمستقبل، وتدعم مساعيها لتطوير قطاع مستدام.

وأضاف: «يمثل انضمامنا إلى الرابطة الدولية للموانئ والمرافئ محطة مهمة ضمن مسيرتنا لتعزيز التكامل مع المنظومة البحرية العالمية، وتبادل أفضل الممارسات، ودعم أولوياتنا في السلامة والتحول الرقمي والاستدامة. كما تتيح لنا هذه العضوية المساهمة في تطوير المعايير الدولية للموانئ»، مؤكداً أن هذه الخطوة تعكس التزام دبي بتطوير عمليات موانئ آمنة وفعّالة وجاهزة للمستقبل وفق أفضل الممارسات العالمية، بما يسهم في تعزيز تنافسية الإمارة والارتقاء بالمعايير البحرية على المستوى الدولي.

وأكد البلوشي أن الانضمام إلى (IAPH) يفتح آفاقاً جديدة للشراكات الاستراتيجية والمشروعات المشتركة، ويعزز قدرة موانئ دبي على مواكبة التحولات المتسارعة في سلاسل الإمداد العالمية، وتبنّي الحلول الذكية والتقنيات المتقدمة، ويدعم جاهزية الموانئ واستمرارية الأعمال، ويرفع مستوى تجربة المتعاملين عبر خدمات أكثر مرونة وسرعة وموثوقية. وأشار البلوشي إلى أن سلطة موانئ دبي تشرف على ثلاثة موانئ رئيسة في الإمارة، وهي ميناء جبل علي، وميناء الحمرية، وميناء راشد، إضافة إلى أحواض دبي العالمية ومدينة دبي الملاحية.